Силовики проводят рейды в Станице Луганской, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Совместные рейды силовых структур Украины по выявлению лояльных к самопровозглашенным республикам Донбасса стартовали в подконтрольной Киеву Станице Луганской, сообщил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"По данным нашей разведки, стало известно, что в населенном пункте Станица Луганская проводятся совместные рейды представителей ВСУ, МВД и СБУ с целью выявления якобы причастных лиц в пособничестве "сепаратистам" для последующего их обвинения в государственной измене", - сообщил Филипоненко.

Он уточнил, что двое местных жителей были вынуждены обратиться к представителям международных организаций для защиты своих гражданских прав.