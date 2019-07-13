Светлана Лобода опровергла информацию о скандале на "Белых ночах"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Певица Светлана Лобода в своем Инстаграме опровергла информацию о скандале, который она, якобы, устроила из-за гримерки на музыкальном фестивале "Белые Ночи" в Санкт-Петербурге.

"Никаких скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале "Белые Ночи" не было. И, как говорил Булгаков: "Не читайте до обеда газет" , - написала артистка.