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РИА Новости
Культура

Светлана Лобода опровергла информацию о скандале на "Белых ночах"

Вчера, 14:05
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Певица Светлана Лобода в своем Инстаграме опровергла информацию о скандале, который она, якобы, устроила из-за гримерки на музыкальном фестивале "Белые Ночи" в Санкт-Петербурге.
"Никаких скандалов, претензий к организаторам и прочих происшествий на фестивале "Белые Ночи" не было. И, как говорил Булгаков: "Не читайте до обеда газет" , - написала артистка.
Ранее некоторые СМИ написали, что певица осталась недовольна тем, что ей не выделили VIP-гримерную. Организаторы фестиваля столкнулись с нехваткой гримерных, из-за чего артистам пришлось тесниться по несколько человек в одном помещении.
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