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РИА Новости

В Саратовской области неизвестные напали на офис мясокомбината

Вчера, 13:34
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САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Группа неизвестных в ночь на субботу совершила разбойное нападение на офис предприятия в Энгельсском районе Саратовской области, в ходе чего застрелила охранника, сообщило областное СУ СК РФ.
"По версии следствия, 13 июля около 01.40 (00.40 мск) группой лиц совершено разбойное нападение на офис коммерческой организации, расположенной в Энгельсском районе. В ходе нападения злоумышленниками был произведен выстрел в охранника фирмы. От полученных ранений мужчина скончался... Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
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Следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений", "Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
"Расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям и криминалистам СК. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления", - заявили в ведомстве.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что нападение произошло на офис мясокомбината, после чего злоумышленники скрылись.
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