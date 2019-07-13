В Саратовской области неизвестные напали на офис мясокомбината

САРАТОВ, 13 июл - РИА Новости. Группа неизвестных в ночь на субботу совершила разбойное нападение на офис предприятия в Энгельсском районе Саратовской области, в ходе чего застрелила охранника, Группа неизвестных в ночь на субботу совершила разбойное нападение на офис предприятия в Энгельсском районе Саратовской области, в ходе чего застрелила охранника, сообщило областное СУ СК РФ.

"По версии следствия, 13 июля около 01.40 (00.40 мск) группой лиц совершено разбойное нападение на офис коммерческой организации, расположенной в Энгельсском районе. В ходе нападения злоумышленниками был произведен выстрел в охранника фирмы. От полученных ранений мужчина скончался... Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место происшествия. Возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений", "Разбой, совершенный с применением насилия опасного для жизни или здоровья, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов, совершенный группой лиц по предварительному сговору". Фигурантам дела, круг которых в настоящее время устанавливается, грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

"Расследование уголовного дела поручено наиболее опытным следователям и криминалистам СК. Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления", - заявили в ведомстве.