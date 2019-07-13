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РИА Новости

В Коми трое подростков пострадали при пожаре в гараже

Вчера, 12:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Три подростка доставлены в больницу после пожара в гараже в поселке Водный в Коми, угрозы их жизни нет, сообщает в субботу республиканское управление МЧС.
Согласно сообщению ведомства, информация о пожаре в гараже на улице Ленина поселка Водный поступило от местной жительницы около 03.00 мск. По ее словам, в гараже могли находиться трое несовершеннолетних.
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"(Спасатели) прибыли на место вызова через 5 минут, тут же вскрыли двери гаража, из которого шёл дым. Из задымленного помещения были спасены трое подростков: две девушки и парень (все 2004 года рождения). Двое из них были уже без сознания", - говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Как уточняет спасательное ведомство, дети были госпитализированы в детскую больницу Ухты с диагнозами - отравление угарным газом и ожоги верхних дыхательных путей. По информации медиков, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. "Двое определены в общее терапевтическое отделение, одна девочка находится в реанимации, угрозы жизни нет, находятся под наблюдением", - отмечается в сообщении.
Ведомство информирует, что, по предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
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