Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-13T11:55Z
https://ria.ru/20190713/1556485867.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155648/59/1556485930_0:60:856:541_1036x0_80_0_0_91c3350091093a04977dce536e48a901.jpg
РИА Новости

Солисты Большого театра рассказали о впечатлениях от Турции

Вчера, 11:55
117
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluКорреспондент Sputnik Элиф Судагезер и замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз
Корреспондент Sputnik Элиф Судагезер и замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
Корреспондент Sputnik Элиф Судагезер и замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В рамках Российско-турецкого перекрестного года культуры и туризма Стамбул принимает всемирно известных солистов Большого театра на Международном фестивале оперы. Артисты исполнят арии и дуэты из самых известных опер мира, таких как "Севильский цирюльник", "Трубадур", "Кармен" и "Дон Жуан".
Корреспондент Sputnik побывала на генеральной репетиции российских артистов перед фестивалем, который пройдет 13 и 14 июля в стамбульском Центре искусств Зорлу. Он пообщался с обладательницей многочисленных международных наград сопрано Анной Нечаевой, меццо-сопрано Юлией Мазуровой и дирижером оркестра Большого театра Антоном Гришаниным.
Посетители фестиваля Турции в парке Красная Пресня в Москве
17 июня, 15:57
Sputnik выступил стратегическим партнером Фестиваля Турции в Москве
Гришанин рассказал о том, что впервые приехал в Турцию, но уже "проникся теплыми чувствами к этой стране".
"В Турции все люди очень уважительные и дружелюбные. Международное взаимодействие в музыкальной среде имеет очень большое значение, оно открывает дорогу для культурного диалога между странами. Две культуры встречаются здесь, на одной сцене. Музыка объединяет не только людей, но и целые народы", — подчеркнул Гришанин.
Для Анны Нечаевой это тоже первый приезд в Турцию в качестве солистки Большого театра.
"Диалог, взаимопонимание между оркестром и солистами – невероятно важный момент. Надеемся, что турецкие ценители оперного искусства останутся довольны", — сказала она.
Артистка Большого театра меццо-сопрано Юлия Мазурова поделилась впечатлениями от пребывания в Турции.
"Я очень рада этой возможности приехать в Турцию. С момента, когда наш самолет приземлился в Стамбуле, я ощущаю приятное волнение и воодушевление. Выступление перед турецкой публикой - это очень вдохновляющий опыт", — рассказала артистка.
В свою очередь, замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз, подчеркнула, что выступление российских солистов на Фестивале оперы станет одним из самых масштабных в программе российско-турецкого Перекрестного года.
"Этот важный для обеих стран год представляет собой потрясающую возможность для русского и турецкого народов лучше узнать друг друга, а также познакомиться с культурными особенностями двух стран. 2019 год в этом смысле – только начало процесса культурного сближения между Турцией и Россией, поскольку все многообразие культурной палитры наших стран невозможно уместить в рамки одного года. В рамках таких мероприятий закладываются основы дружеских отношений, которые потом длятся десятилетиями. Благодаря Перекрестному году мы продолжим укреплять связи между нашими народами и культурами", — отметила Явуз.
© Sputnik / Atakan ŞalcıoğluЗамминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз во время интервью агентству Sputnik
Замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз во время интервью агентству Sputnik
© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu
Замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз во время интервью агентству Sputnik
Отвечая на вопрос о том, существуют ли в Турции пользующиеся государственной поддержкой проекты по распространению русского языка, Озгюль Озкан Явуз сказала: "За последние несколько лет существенно повысился интерес к русскому языку в Турции. В наших крупных университетах практически повсеместно действуют отделения курского языка и литературы. Кроме того, изучение русского языка вышло на повестку в туристическом секторе в связи с большим числом приезжающих в Турцию на отдых российских туристов. Мы впервые начали преподавание русского языка в лицеях, специализирующихся в туристической сфере. Русский является одним из трех обязательных языков, которые изучаются в этих лицеях".
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии завершения строительства морского участка газопровода Турецкий поток. 19 ноября 2018
29 июня, 01:38
Межгосударственные отношения России и Турции
500000
Обсудить 0
SputnikБольшой театрТурцияРоссия
Рекомендуем
Люди убегают из отеля в Найроби, на который произошло нападение
Случаи нападений на гостиницы в мире в 2015 — 2019 годах
РИА
Новости
Российский транспортный самолет с частями российского зенитно-ракетного комплекса С-400 на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
В Турцию прибыл самолет с новой партией компонентов С-400
Кадр из фильма Красотка
Безупречный стиль и голливудский шик: культовые женские образы в кино
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море
Лента
новостей
Хасан Аджар и испеченные им пироги
Турецкий кондитер-рекордсмен испечет пирог для Путина
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Лидер турецкой оппозиции поддержал закупку у России С-400
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: поставки С-400 в Турцию начались в соответствии с договоренностями
В Долину Гёреме. Каппадокия
Каппадокию за полгода посетили полтора миллиона туристов
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Слуцкий прокомментировал поставки С-400 в Турцию
Логотипы компаний Facebook, Apple, Google и Amazon
Почему в США хотят расчленить Apple, Google и Facebook
Девушка в аэропорту
Эксперты назвали регионы России, жители которых отдыхают дольше всех
Зенитный ракетный комплекс С-400
Пентагон передумал комментировать поставки С-400 в Турцию
В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
Хасан Аджар и испеченные им пироги
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог для Путина
Вид на Московский Кремль
США и Британия готовят фейки об окружении Путина, сообщил источник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:12Пьяные военные ВСУ избили своего командира из-за премии, сообщили в ЛНР
02:09Марокканские моряки спасли 161 нелегального мигранта в Средиземном море
02:06Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции из-за С-400
01:58Ночной велофестиваль в Москве собрал более 15 тысяч участников
01:26В Кувейте военных подключат к обеспечению безопасности морских портов
01:16Мосгоризбирком не прокомментировал решения по кандидатам по 43-му округу
01:13Зеленский искупался вместе с украинцами в Черном море
01:04Эр-Рияд призвал Доху не мешать катарцам, желающим совершить хадж
00:56Бойко назвал последствия "дикой" политики Киева в отношениях с Россией
00:47Кандидат в МГД Гудков заявил о намерении обжаловать проверку подписей
00:42Немецкие СМИ сообщили о "точке невозврата" для Турции из-за С-400
00:39В заповеднике Приморья сняли на видео неизвестного экспертам леопарда
00:37Соболь откажут в регистрации на выборах в Мосгордуму, заявил Венедиктов
00:21В ОАЭ подготовили первых операторов ядерного реактора
23:56"Оппозиционная платформа" поспособствует переговорам Киева с ДНР и ЛНР
23:47Силовики обстреляли район фильтровальной станции в Донбассе, заявили в ДНР
23:32СМИ рассказали, когда США объявят о санкциях против Турции из-за С-400
23:30Бойко назвал ситуацию с отношением к журналистам на Украине "драматической"
23:23Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
23:21Военный совет Судана перенес переговоры с оппозицией
Лента новостейМолния