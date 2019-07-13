Солисты Большого театра рассказали о впечатлениях от Турции

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В рамках Российско-турецкого перекрестного года культуры и туризма Стамбул принимает всемирно известных солистов Большого театра на Международном фестивале оперы. Артисты исполнят арии и дуэты из самых известных опер мира, таких как "Севильский цирюльник", "Трубадур", "Кармен" и "Дон Жуан".

Корреспондент Sputnik побывала на генеральной репетиции российских артистов перед фестивалем, который пройдет 13 и 14 июля в стамбульском Центре искусств Зорлу. Он пообщался с обладательницей многочисленных международных наград сопрано Анной Нечаевой, меццо-сопрано Юлией Мазуровой и дирижером оркестра Большого театра Антоном Гришаниным.

Гришанин рассказал о том, что впервые приехал в Турцию, но уже "проникся теплыми чувствами к этой стране".

"В Турции все люди очень уважительные и дружелюбные. Международное взаимодействие в музыкальной среде имеет очень большое значение, оно открывает дорогу для культурного диалога между странами. Две культуры встречаются здесь, на одной сцене. Музыка объединяет не только людей, но и целые народы", — подчеркнул Гришанин.

Для Анны Нечаевой это тоже первый приезд в Турцию в качестве солистки Большого театра.

"Диалог, взаимопонимание между оркестром и солистами – невероятно важный момент. Надеемся, что турецкие ценители оперного искусства останутся довольны", — сказала она.

Артистка Большого театра меццо-сопрано Юлия Мазурова поделилась впечатлениями от пребывания в Турции.

"Я очень рада этой возможности приехать в Турцию. С момента, когда наш самолет приземлился в Стамбуле, я ощущаю приятное волнение и воодушевление. Выступление перед турецкой публикой - это очень вдохновляющий опыт", — рассказала артистка.

В свою очередь, замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз, подчеркнула, что выступление российских солистов на Фестивале оперы станет одним из самых масштабных в программе российско-турецкого Перекрестного года.

"Этот важный для обеих стран год представляет собой потрясающую возможность для русского и турецкого народов лучше узнать друг друга, а также познакомиться с культурными особенностями двух стран. 2019 год в этом смысле – только начало процесса культурного сближения между Турцией и Россией, поскольку все многообразие культурной палитры наших стран невозможно уместить в рамки одного года. В рамках таких мероприятий закладываются основы дружеских отношений, которые потом длятся десятилетиями. Благодаря Перекрестному году мы продолжим укреплять связи между нашими народами и культурами", — отметила Явуз.

© Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз во время интервью агентству Sputnik © Sputnik / Atakan Şalcıoğlu Замминистра культуры и туризма Турции Озгюль Озкан Явуз во время интервью агентству Sputnik