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РИА Новости

Запуск космической обсерватории "Спектр-РГ". Прямая трансляция

Вчера, 14:36
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С космодрома Байконур стартует ракета-носитель "Протон-М" с астрофизической космической обсерваторией "Спектр-Рентген-Гамма".
"Спектр-РГ" — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне. Обсерватория включает два телескопа: eRosita, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове.
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Байконур (космодром)Космос - РИА Наука
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