Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Израильские военные признали ложной тревогой сирены, которые сработали на границе с сектором Газа.

Сигнал, используемый для оповещения местных жителей о ракетных обстрелах, прозвучал в субботу утром в киббуцах Нахаль-Оз и Кфар-Аза.

"Представляется, что это была ложная тревога", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.