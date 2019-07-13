Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Израильские военные признали ложной тревогой сирены, которые сработали на границе с сектором Газа.
Сигнал, используемый для оповещения местных жителей о ракетных обстрелах, прозвучал в субботу утром в киббуцах Нахаль-Оз и Кфар-Аза.
"Представляется, что это была ложная тревога", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
Накануне вечером военные засекли две ракеты, которые были выпущены палестинскими боевиками и, по-видимому, разорвались на приграничных пустырях, не причинив ущерба.