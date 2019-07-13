На юге Израиля сработали сирены тревоги

Израильские солдаты у дороги в сектор Газа. Архивное фото

Израильские солдаты у дороги в сектор Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном возобновлении обстрелов из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Накануне вечером военные засекли две ракеты, которые были выпущены палестинскими боевиками и, вероятно, разорвались на приграничных пустырях.

"Сирены прозвучали в киббуцах Нахаль-Оз и Кфар-Аза" - говорится в текстовом сообщении.