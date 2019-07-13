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РИА Новости

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Вчера, 10:46
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИзраильские солдаты у дороги в сектор Газа
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Израильские солдаты у дороги в сектор Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном возобновлении обстрелов из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Накануне вечером военные засекли две ракеты, которые были выпущены палестинскими боевиками и, вероятно, разорвались на приграничных пустырях.
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"Сирены прозвучали в киббуцах Нахаль-Оз и Кфар-Аза" - говорится в текстовом сообщении.
Обстрелам предшествовали угрозы правящего в секторе Газа движения ХАМАС отомстить за гибель своего активиста, которого в четверг застрелили на границе израильские военные.
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