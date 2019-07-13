В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 2 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано два факта открытия огня в провинциях: Алеппо – один, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 8 фактов открытия огня в провинциях: Хама – три, Идлиб – два, Алеппо – три", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в течение суток соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.