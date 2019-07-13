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РИА Новости

Олег Газманов рассказал, как боролся с алкогольной зависимостью

Вчера, 10:23
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Олег Газманов
Певец Олег Газманов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июля — РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал в интервью Анастасии Ивлеевой о пристрастии к алкоголю в прошлом.
Он поделился воспоминаниями о юности, когда подрабатывал в калининградском ресторане. "У нас был очень пьющий руководитель, и мы потихонечку пили", — вспоминает певец.

"За вечер 30 — 40 песен споешь … Ну тяжело просто. И так коньячку, вроде легче … Но я это преодолел. Мне было очень тяжело", — отметил Газманов.

Большие компании часто уговаривали артиста выпить с ним за компанию, вспоминает певец, но он отказывался под различными предлогами.
Газманов отметил, что с приходом популярности он понял, что "мандраж перед выходом на сцену нужно переводить во внутреннюю энергию".
"Это тренируется. Ставишь себе фильтр, что по-другому нельзя", — добавил певец.
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Шоу-бизнесОлег ГазмановРоссия
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