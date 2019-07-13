Олег Газманов рассказал, как боролся с алкогольной зависимостью

МОСКВА, 13 июля — РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал в интервью Анастасии Ивлеевой о пристрастии к алкоголю в прошлом.

Он поделился воспоминаниями о юности, когда подрабатывал в калининградском ресторане. "У нас был очень пьющий руководитель, и мы потихонечку пили", — вспоминает певец.

"За вечер 30 — 40 песен споешь … Ну тяжело просто. И так коньячку, вроде легче … Но я это преодолел. Мне было очень тяжело", — отметил Газманов.

Большие компании часто уговаривали артиста выпить с ним за компанию, вспоминает певец, но он отказывался под различными предлогами.

Газманов отметил, что с приходом популярности он понял, что "мандраж перед выходом на сцену нужно переводить во внутреннюю энергию".