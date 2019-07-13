В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами

СУХУМ, 13 июл - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП в Гагре россияне являются жителями Московской, Тверской областей и республики Коми, рассказал РИА Новости пресс-секретарь посольства Денис Лавриков.

В пятницу в Гагре в туннеле произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля, пытаясь совершить обгон, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Как сообщалось ранее, в результате аварии одна россиянка из Сыктывкара скончалась на месте, еще пятеро граждан России, в том числе ребенок, пострадали. Они находятся в районной больнице в Гагре.

"Тверская область, Московская область и республика Коми", - ответил собеседник агентства на вопрос, из каких регионов пострадавшие российские туристы.

Кроме того, на сайте Генпрокуратуры Абхазии обнародованы фамилии госпитализированных пассажиров микроавтобуса: Седова Д. С., Эпельбаум Е. Г., Кудряшова А. Л., Шилова В. А., Чиндарева Е. С. Указывается, что у них "различные повреждения", от легкой до средней степени тяжести.