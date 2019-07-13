Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 39 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 23 раза", - сказал представитель ведомства.