Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Пасмурная погода с температурой до 20 градусов и дождями ожидает москвичей в субботу, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 18-20 в центре мегаполиса и от плюс 16 до плюс 21 в Подмосковье", - сказал Леус.

Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.