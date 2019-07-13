Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Пасмурная погода с температурой до 20 градусов и дождями ожидает москвичей в субботу, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Облачно с прояснениями, местами небольшие дожди, плюс 18-20 в центре мегаполиса и от плюс 16 до плюс 21 в Подмосковье", - сказал Леус.
Метеоролог также добавил, что ветер будет северо-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.
Кроме того, синоптик отметил, что атмосферное давление будет постепенно повышаться, к вечеру показатели составят 744 миллиметра ртутного столба.
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