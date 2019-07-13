В ЛНР заявили о пяти обстрелах за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 13 июл - РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в пятницу Народная милиция ЛНР заявила о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.

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"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 и 82 миллиметра и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства. По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Гурты, Лозовое, Калиновка и Сокольники.