Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы покупателям, как правильно подойти к выбору грибов, об этом сообщается на Роспотребнадзор дал советы покупателям, как правильно подойти к выбору грибов, об этом сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор предупреждает, что ежегодно в России регистрируются случаи отравлений, связанные с употреблением грибов. Грибы - это трудноперевариваемый продукт, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.

"Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. Отмечается, что экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на продажу.

Кроме того, при покупке грибов в магазине следует рассматривать упаковку: грибы не должны быть загнившими или испорченными. Нельзя покупать грибы, если нарушена целостность упаковки или она грязная. Также Роспотребнадзор советует не покупать продукт, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.