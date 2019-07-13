Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор дал советы покупателям, как правильно подойти к выбору грибов, об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор предупреждает, что ежегодно в России регистрируются случаи отравлений, связанные с употреблением грибов. Грибы - это трудноперевариваемый продукт, в них много грибной клетчатки — хитина, который не только не переваривается, но и затрудняет доступ к перевариваемым веществам пищеварительным сокам. Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсолютно здоровым людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного тракта.
"Если вы покупаете уже собранные грибы, помните, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли. Не рекомендуется покупать свежие или сушёные грибы в местах стихийной торговли или покупать грибные консервы в банках с закатанными крышками, приготовленные в домашних условиях", - говорится в сообщении.
Ведомство напомнило, что на рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы, которая проводится для контроля качества поступающих в продажу продуктов. Отмечается, что экспертиза призвана определить качество грибов, их целостность, содержание радионуклидов. Только после проведения экспертизы выдаётся разрешение на продажу.
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Кроме того, при покупке грибов в магазине следует рассматривать упаковку: грибы не должны быть загнившими или испорченными. Нельзя покупать грибы, если нарушена целостность упаковки или она грязная. Также Роспотребнадзор советует не покупать продукт, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре.
"Ежегодно в РФ регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших от отравления грибами, около 30 случаев заканчивается летальными исходами", - подчеркнули в ведомстве. Отмечается, что тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания, поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.