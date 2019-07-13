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РИА Новости

Замминистра внешнеэкономических дел КНДР летит в Москву на переговоры

Вчера, 04:32
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын вылетел в Москву для обсуждения сотрудничества, сообщает посольство России в Северной Корее в Facebook.
"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 7 июня в Пхеньяне встречи сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.
Тогда в июне сопредседатели межправительственной комиссии российский министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и министр внешней экономики КНДР Ким Ён Чжэ обсудили развитие торгово-экономических отношений.
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