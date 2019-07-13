Замминистра внешнеэкономических дел КНДР летит в Москву на переговоры

"Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе состоявшейся 7 июня в Пхеньяне встречи сопредседателей межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Ли Гван Гын 13 июля вылетел в Москву для обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении.