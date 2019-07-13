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РИА Новости

Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России

01:48
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
"Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны", - написал сенатор в твиттере.
О тайных выступлениях грузинского артиста в России ранее в интервью "МК" рассказал актер Борис Клюев. По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе "хорошо зарабатывает". При этом в договорах артиста указывается, что о его приездах в страну никто не должен знать.
Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.
При этом он поддержал решение певицы Нино Катамадзе отказаться от выступлений в России.
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Алексей ПушковВахтанг КикабидзеРоссияВ мире
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