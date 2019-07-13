Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.

"Что и требовалось доказать: что Кикабидзе, что Катамадзе - одним миром мазаны", - написал сенатор в твиттере

О тайных выступлениях грузинского артиста в России ранее в интервью "МК" рассказал актер Борис Клюев. По его словам, на таких мероприятиях Кикабидзе "хорошо зарабатывает". При этом в договорах артиста указывается, что о его приездах в страну никто не должен знать.

Кикабидзе отказался выступать в России в августе 2008 года — после войны в Южной Осетии и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии. Также он отказался от врученного президентом России ордена Дружбы народов, заявив, что уважает русский народ, но не может принимать награды и выступать с концертами.