В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием такси

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авария произошла у дома 4 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.

Столкнулись несколько машин, в том числе такси. Его вынесло на тротуар, капот такси сильно смят. Один из участвовавших в ДТП автомобилей загорелся, но его быстро потушили.

На месте работают полиция, спасатели и скорая помощь. По меньшей мере одного человека увезли на каталке.

Движение сильно затруднено в обе стороны. На "Яндекс.Пробках" участок в область окрашен темно-красным как крайне сильно загруженный.