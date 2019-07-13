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РИА Новости

В Москве на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием такси

01:45
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Авария произошла у дома 4 по Кутузовскому проспекту на западе Москвы, есть пострадавшие, передает корреспондент РИА Новости.
Столкнулись несколько машин, в том числе такси. Его вынесло на тротуар, капот такси сильно смят. Один из участвовавших в ДТП автомобилей загорелся, но его быстро потушили.
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4 июля, 11:36
На Кутузовском проспекте перекрыли три полосы из-за упавшего дерева
На месте работают полиция, спасатели и скорая помощь. По меньшей мере одного человека увезли на каталке.
Движение сильно затруднено в обе стороны. На "Яндекс.Пробках" участок в область окрашен темно-красным как крайне сильно загруженный.
По словам очевидца ЧП, Infiniti занесло, а таксист пытался избежать столкновения и выехал на тротуар, где сначала столкнулся с дорожным знаком, а затем врезался в мраморное ограждение газона.
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