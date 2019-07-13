В Териберке откроются мобильный фудкорт и лаборатория северной кухни

МУРМАНСК, 13 июл – РИА Новости. Мобильный фудкорт с блюдами, умещающимися в одной руке, и лаборатория арктической кухни станут частью масштабного арктического фестиваля, который откроется в субботу в селе Териберка Мурманской области, ставшем известным после фильма Андрея Звягинцева "Левиафан". В программе также много музыки, спорта и творчества, обещают организаторы.

В середине лета на Кольском полуострове откроется V Арктический фестиваль "Териберка" – на протяжении двух дней на берегу Баренцева будут работать несколько десятков уникальных площадок. "Изюминкой фестиваля станет масштабная кулинарная площадка – по приглашению главы региона Андрея Чибиса ее проведет команда проекта Ростуризма "Гастрономическая карта России". Будут организованы мобильный фудкорт и Международная лаборатория арктической/северной кухни "Вкус Арктики", - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Как отмечают организаторы, работу мобильного фудкорта обеспечат 10 фудтраков – "ресторанов на колесах" – где будут представлены блюда из локальных продуктов в формате "one-hand-food" (блюда, умещающиеся в одной руке). В день открытия фестиваля региональная команда проекта "Гастрономическая карта России" – шеф-повара ресторанов Териберки, Мурманска, Апатитов, Кировска и города Полярные Зори – проведет "народную" дегустацию традиционных супов северных регионов.

В работе Международной лаборатории арктической/северной кухни "Вкус Арктики" примут участие ведущие российские шеф-повара, а также шеф-повара из Швеции, Норвегии и Финляндии. "Именитые гости проведут серию мастер-классов и обсудят с представителями сферы гостеприимства Мурманской области вопросы разработки гастрономических брендов", - отмечают организаторы.

На териберском пляже состоятся спортивные соревнования, конкурсы по изготовлению песчаных скульптур, квест, командные игры и флешмоб. На знаменитых териберских качелях мурманские альпинисты проведут серию мастер-классов по вязанию узлов и подъемах на веревке. Фридайверы расскажут о красотах подводного мира Баренцева моря. На фотосушке "Крайний Север" будут представлены работы молодого фотографа из Териберки Дмитрия Новоселова, запечатлевшего красоту родного села на камеру смартфона.

В культурной программе примут участие несколько десятков заполярных, столичных и норвежских музыкантов. Хедлайнеры фестиваля – группы "Ундервуд" и "Кирпичи". Музыка будет звучать в режиме нон-стоп сразу в нескольких точках – на главной сцене, на пляже и на площадке "Chillout в юрте", посетителей которой ждут также чайные церемонии и настольные игры.

"В 2019 году в программе фестиваля собраны мероприятия, рассчитанные на создание атмосферы творчества и счастья, вдохновляющие на жизнь, дающие новые знания о науке, культуре и социальной жизни, предлагающие новые ощущения от кухни, музыки и еды", - сообщается на сайте фестиваля.