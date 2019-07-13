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РИА Новости

Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа

00:12
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© Фото : IDF Spokesperson's UnitСолдаты армии Израиля
Солдаты армии Израиля
© Фото : IDF Spokesperson's Unit
Солдаты армии Израиля. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск второй за вечер пятницы ракеты из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Информации о пострадавших или материальном ущербе от снаряда, разорвавшегося на приграничном пустыре, не поступало.
"Зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории... В населенных пунктах тревоги не объявлялось, поскольку обстрел не представлял для них опасности", - говорится в релизе армейской пресс-службы.
Первая ракета, которую военные засекли немногим ранее, активировала сирены тревоги в двух приграничных киббуцах - Суфа и Нир-Ицхак.
Об ответных действиях пока не сообщается. На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.
Обстрелам предшествовали угрозы боевого крыла ХАМАС отомстить за гибель своего активиста, которого в четверг застрелили израильские военные на границе сектора Газа.
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