Израильские военные засекли пуск второй ракеты из сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Израильские военные засекли пуск второй за вечер пятницы ракеты из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Информации о пострадавших или материальном ущербе от снаряда, разорвавшегося на приграничном пустыре, не поступало.

"Зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории... В населенных пунктах тревоги не объявлялось, поскольку обстрел не представлял для них опасности", - говорится в релизе армейской пресс-службы.

Первая ракета, которую военные засекли немногим ранее, активировала сирены тревоги в двух приграничных киббуцах - Суфа и Нир-Ицхак.

Об ответных действиях пока не сообщается. На палестинские обстрелы израильтяне обычно реагируют авиаударами по объектам боевиков из исламистского движения ХАМАС, возлагая на него ответственность за любые агрессивные действия с территории подконтрольного анклава.