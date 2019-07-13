"Охрип, но кайфанул!": чем удивляют на рок-фестивале Park Live

Как в "Иронии судьбы"
"Безумно жаль, что так получилось с The Prodigy. Но я не стала сдавать билет. Все-таки это так здорово — каждый год приезжать на один и тот же фестиваль и слушать разных музыкантов. Это третий Park Live для меня. И каждое такое путешествие — незабываемое", — говорит Алена из Ярославля.
Через тернии к звездам
Публика на фестивале Park Live 2019 в парке Горького
Публика на фестивале Park Live 2019 в парке Горького
Еще один бонус для фанатов — увидеть отечественных звезд в VIP-секторе.
Еще один бонус для фанатов — увидеть отечественных звезд в VIP-секторе.
Публика на фестивале Park Live 2019 в парке Горького
Еще один бонус для фанатов — увидеть отечественных звезд в VIP-секторе.
"В прошлом году мы видели несколько наших знаменитостей, а сегодня случайно наткнулись на ребят из SWMRS (группа открывала нынешний фестиваль. — Прим. ред.), буквально в толпе народа", — рассказала Наталья из Санкт-Петербурга.
Гитарист и клавишник британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Доминик Крейк на фестивале Park Live.
Гитарист и клавишник британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Доминик Крейк на фестивале Park Live.
Гитарист британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Джо Лэнгридж-Браун выступает на фестивале Park Live в Парке Горького (ЦПКиО).
Гитарист британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Джо Лэнгридж-Браун выступает на фестивале Park Live в Парке Горького (ЦПКиО).
Британская рок-группа Bring Me The Horizon на Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО).
Британская рок-группа Bring Me The Horizon на Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО).
Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер на фестивале Park Live.
Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер на фестивале Park Live.
Гитарист и клавишник британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Доминик Крейк на фестивале Park Live.
Гитарист британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Джо Лэнгридж-Браун выступает на фестивале Park Live в Парке Горького (ЦПКиО).
Британская рок-группа Bring Me The Horizon на Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО).
Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер на фестивале Park Live.
"Мы купили билеты на все три дня. Сегодня пришли в парк почти к самому началу фестиваля, а завтра идем на Thirty Seconds to Mars. У них очень активные фанаты, но мы хотим прийти пораньше и попытаться пробиться в первые ряды, к сцене. Это всегда такой драйв", — признаются Никита и Катя.
"Погода не имеет значения — я тут ради любимых певцов, отличной музыки и клевой атмосферы, — говорит Николай из Москвы. — Несколько лет назад на Park Live я отрывался в самой гуще толпы, тогда была жара — во всех смыслах! Сейчас наблюдаю со стороны — так спокойнее. И в этот раз, кажется, охрип, когда подпевал любимым песням, но зато кайфанул".
Ко второму дню будь готов!
Фанаты фестиваля Park Live приезжают из разных городов, чтобы признаться в любви своим кумирам.
Фанаты фестиваля Park Live приезжают из разных городов, чтобы признаться в любви своим кумирам.
Перекусить и отдохнуть на фестивале Park Live можно на фудкорте.
Перекусить и отдохнуть на фестивале Park Live можно на фудкорте.
На Park Live едут в любую погоду. В жару запасаются водой, в дождь — сменной парой носков.
На Park Live едут в любую погоду. В жару запасаются водой, в дождь — сменной парой носков.
Фанаты фестиваля Park Live приезжают из разных городов, чтобы признаться в любви своим кумирам.
Перекусить и отдохнуть на фестивале Park Live можно на фудкорте.
На Park Live едут в любую погоду. В жару запасаются водой, в дождь — сменной парой носков.
"Это для Оливера из Bring Me the Horizon. Я давно слушаю эту группу, они меня вдохновляют. Вот, хочу чтобы они об этом узнали, и признаюсь ребятам в своих чувствах ".