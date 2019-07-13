"Охрип, но кайфанул!": чем удивляют на рок-фестивале Park Live

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Трехдневный музыкальный марафон начался в пятницу, его хедлайнеры — Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars и Die Antwoord. О том, какую группу фанаты ждут больше всего и зачем берут с собой запасные носки, — в материале РИА Новости.

Как в "Иронии судьбы"

"Мы пришли часа за три до начала, бежали со всех ног к сцене, охрипли, ладони болят — так хлопали", — делится впечатлениями от первого дня Park Live Лена из Твери.

За время существования Park Live несколько раз менял площадку: после ВДНХ переехал на стадион "Открытие Арена", а потом — в парк Горького. Каждый год были "сюрпризы": в 2014-м из-за ложного сообщения о заложенной бомбе отменили выступление Мэрилина Мэнсона, в 2018-м Gorillaz почти сразу прервали свое шоу из-за грозы.

В этом году одними из хедлайнеров должна была стать группа The Prodigy. Но скончался вокалист Кит Флинт, и коллектив отменил концерты. В итоге завершать третий день фестиваля будет Die Antwoord из ЮАР.

"Безумно жаль, что так получилось с The Prodigy. Но я не стала сдавать билет. Все-таки это так здорово — каждый год приезжать на один и тот же фестиваль и слушать разных музыкантов. Это третий Park Live для меня. И каждое такое путешествие — незабываемое", — говорит Алена из Ярославля.

По ее словам, постоянные зрители шутят, что превращаются в героев "Иронии судьбы": "Каждый год, в середине июля мы ходим на Park Live".

Через тернии к звездам

Из VIP-сектора справа от сцены на зарубежных музыкантов смотрят российские звезды. И это дополнительный бонус для фанатов.

"В прошлом году мы видели несколько наших знаменитостей, а сегодня случайно наткнулись на ребят из SWMRS (группа открывала нынешний фестиваль. — Прим. ред.), буквально в толпе народа", — рассказала Наталья из Санкт-Петербурга.

В первый день фестиваля послушать американскую поп-панк-группу из Калифорнии SWMRS, британских "альтернативщиков" Nothing but Thieves и йоркширцев Bring Me the Horizon пришли несколько тысяч меломанов.

Чтобы увидеть рокеров вблизи, а если повезет, и уйти с сувениром — медиатором или барабанными палочками, которые музыканты бросают в толпу, — фанаты готовы протискиваться к самой сцене.

"Мы купили билеты на все три дня. Сегодня пришли в парк почти к самому началу фестиваля, а завтра идем на Thirty Seconds to Mars. У них очень активные фанаты, но мы хотим прийти пораньше и попытаться пробиться в первые ряды, к сцене. Это всегда такой драйв", — признаются Никита и Катя.

По их словам, они обстоятельно готовятся: запасаются водой и дождевиками. В этот раз взяли с собой дополнительную пару носков — чтобы не замерзнуть у Москвы-реки.

"Погода не имеет значения — я тут ради любимых певцов, отличной музыки и клевой атмосферы, — говорит Николай из Москвы. — Несколько лет назад на Park Live я отрывался в самой гуще толпы, тогда была жара — во всех смыслах! Сейчас наблюдаю со стороны — так спокойнее. И в этот раз, кажется, охрип, когда подпевал любимым песням, но зато кайфанул".

Ко второму дню будь готов!

В толпе фанатов выделяется девушка в ярко-желтом дождевике с фиолетовыми волосами и табличкой — Лена. Она приехала из Воронежа, чтобы признаться в любви своим кумирам.

"Это для Оливера из Bring Me the Horizon. Я давно слушаю эту группу, они меня вдохновляют. Вот, хочу чтобы они об этом узнали, и признаюсь ребятам в своих чувствах ".

Ее друг Вадим добавил, что уже морально готовится ко второму дню фестиваля, хотя в первый сорвал связки. Зато прыгал в толпе выше всех. "Как шимпанзе!" — подтверждает Лена.