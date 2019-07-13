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РИА Новости
Культура

"Охрип, но кайфанул!": чем удивляют на рок-фестивале Park Live

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль Park Live
Музыкальный фестиваль Park Live
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. Трехдневный музыкальный марафон начался в пятницу, его хедлайнеры — Bring Me The Horizon, Thirty Seconds to Mars и Die Antwoord. О том, какую группу фанаты ждут больше всего и зачем берут с собой запасные носки, — в материале РИА Новости.

Как в "Иронии судьбы"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМузыкальный фестиваль Park Live
Музыкальный фестиваль Park Live
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Музыкальный фестиваль Park Live
"Мы пришли часа за три до начала, бежали со всех ног к сцене, охрипли, ладони болят — так хлопали", — делится впечатлениями от первого дня Park Live Лена из Твери.
За время существования Park Live несколько раз менял площадку: после ВДНХ переехал на стадион "Открытие Арена", а потом — в парк Горького. Каждый год были "сюрпризы": в 2014-м из-за ложного сообщения о заложенной бомбе отменили выступление Мэрилина Мэнсона, в 2018-м Gorillaz почти сразу прервали свое шоу из-за грозы.
В этом году одними из хедлайнеров должна была стать группа The Prodigy. Но скончался вокалист Кит Флинт, и коллектив отменил концерты. В итоге завершать третий день фестиваля будет Die Antwoord из ЮАР.

"Безумно жаль, что так получилось с The Prodigy. Но я не стала сдавать билет. Все-таки это так здорово — каждый год приезжать на один и тот же фестиваль и слушать разных музыкантов. Это третий Park Live для меня. И каждое такое путешествие — незабываемое", — говорит Алена из Ярославля.

По ее словам, постоянные зрители шутят, что превращаются в героев "Иронии судьбы": "Каждый год, в середине июля мы ходим на Park Live".

Через тернии к звездам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Публика на фестивале Park Live 2019 в парке Горького

Музыкальный фестиваль Park Live
1 из 2

Публика на фестивале Park Live 2019 в парке Горького

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Еще один бонус для фанатов — увидеть отечественных звезд в VIP-секторе.

Музыкальный фестиваль Park Live
2 из 2

Еще один бонус для фанатов — увидеть отечественных звезд в VIP-секторе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 2

Публика на фестивале Park Live 2019 в парке Горького

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 2

Еще один бонус для фанатов — увидеть отечественных звезд в VIP-секторе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Из VIP-сектора справа от сцены на зарубежных музыкантов смотрят российские звезды. И это дополнительный бонус для фанатов.

"В прошлом году мы видели несколько наших знаменитостей, а сегодня случайно наткнулись на ребят из SWMRS (группа открывала нынешний фестиваль. — Прим. ред.), буквально в толпе народа", — рассказала Наталья из Санкт-Петербурга.

В первый день фестиваля послушать американскую поп-панк-группу из Калифорнии SWMRS, британских "альтернативщиков" Nothing but Thieves и йоркширцев Bring Me the Horizon пришли несколько тысяч меломанов.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Гитарист и клавишник британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Доминик Крейк на фестивале Park Live.

Музыкальный фестиваль Park Live
1 из 5

Гитарист и клавишник британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Доминик Крейк на фестивале Park Live.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер с российским флагом на фестивале Park Live 2019.
Музыкальный фестиваль Park Live
2 из 5
Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер с российским флагом на фестивале Park Live 2019.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Гитарист британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Джо Лэнгридж-Браун выступает на фестивале Park Live в Парке Горького (ЦПКиО).

Музыкальный фестиваль Park Live
3 из 5

Гитарист британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Джо Лэнгридж-Браун выступает на фестивале Park Live в Парке Горького (ЦПКиО).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Британская рок-группа Bring Me The Horizon на Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО).

Музыкальный фестиваль Park Live
4 из 5

Британская рок-группа Bring Me The Horizon на Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер на фестивале Park Live.

Музыкальный фестиваль Park Live
5 из 5

Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер на фестивале Park Live.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 5

Гитарист и клавишник британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Доминик Крейк на фестивале Park Live.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 5
Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер с российским флагом на фестивале Park Live 2019.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 5

Гитарист британской альтернативной рок-группы Nothing but Thieves Джо Лэнгридж-Браун выступает на фестивале Park Live в Парке Горького (ЦПКиО).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 5

Британская рок-группа Bring Me The Horizon на Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького (ЦПКиО).

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 5

Вокалист американского поп-панк-квартета SWMRS Коул Беккер на фестивале Park Live.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Чтобы увидеть рокеров вблизи, а если повезет, и уйти с сувениром — медиатором или барабанными палочками, которые музыканты бросают в толпу, — фанаты готовы протискиваться к самой сцене.

"Мы купили билеты на все три дня. Сегодня пришли в парк почти к самому началу фестиваля, а завтра идем на Thirty Seconds to Mars. У них очень активные фанаты, но мы хотим прийти пораньше и попытаться пробиться в первые ряды, к сцене. Это всегда такой драйв", — признаются Никита и Катя.

По их словам, они обстоятельно готовятся: запасаются водой и дождевиками. В этот раз взяли с собой дополнительную пару носков — чтобы не замерзнуть у Москвы-реки.

"Погода не имеет значения — я тут ради любимых певцов, отличной музыки и клевой атмосферы, — говорит Николай из Москвы. — Несколько лет назад на Park Live я отрывался в самой гуще толпы, тогда была жара — во всех смыслах! Сейчас наблюдаю со стороны — так спокойнее. И в этот раз, кажется, охрип, когда подпевал любимым песням, но зато кайфанул".

Ко второму дню будь готов!

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Фанаты фестиваля Park Live приезжают из разных городов, чтобы признаться в любви своим кумирам.

Девушка на фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени М. Горького
1 из 3

Фанаты фестиваля Park Live приезжают из разных городов, чтобы признаться в любви своим кумирам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Перекусить и отдохнуть на фестивале Park Live можно на фудкорте.

Музыкальный фестиваль Park Live
2 из 3

Перекусить и отдохнуть на фестивале Park Live можно на фудкорте.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На Park Live едут в любую погоду. В жару запасаются водой, в дождь — сменной парой носков.

Музыкальный фестиваль Park Live
3 из 3

На Park Live едут в любую погоду. В жару запасаются водой, в дождь — сменной парой носков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Фанаты фестиваля Park Live приезжают из разных городов, чтобы признаться в любви своим кумирам.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Перекусить и отдохнуть на фестивале Park Live можно на фудкорте.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 3

На Park Live едут в любую погоду. В жару запасаются водой, в дождь — сменной парой носков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В толпе фанатов выделяется девушка в ярко-желтом дождевике с фиолетовыми волосами и табличкой — Лена. Она приехала из Воронежа, чтобы признаться в любви своим кумирам.

"Это для Оливера из Bring Me the Horizon. Я давно слушаю эту группу, они меня вдохновляют. Вот, хочу чтобы они об этом узнали, и признаюсь ребятам в своих чувствах ".

Ее друг Вадим добавил, что уже морально готовится ко второму дню фестиваля, хотя в первый сорвал связки. Зато прыгал в толпе выше всех. "Как шимпанзе!" — подтверждает Лена.
Хедлайнерами второго дня фестиваля заявлены братья Джаред и Шеннон Лето с группой Thirty Seconds to Mars. Перед ними на сцену выйдут Rag'n'Bone Man и Pale Waves. В воскресенье выступят Дельфин, MØ и Die Antwoord.
Певица MARUV
23 июня, 08:00
Лето, музыка, друзья — самые громкие фестивали сезона
1390113
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