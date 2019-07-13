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РИА Новости
Культура

К юбилею песни Space Oddity выпустили куклу Барби в стиле Дэвида Боуи

Вчера, 04:35
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© REUTERS / Leonhard Foeger/FilesМузыкант Дэвид Боуи
Музыкант Дэвид Боуи
© REUTERS / Leonhard Foeger/Files
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. По случаю 50-летия песни Space Oddity компания Mattel выпустила куклу Барби, одетую в стиле Дэвида Боуи, сообщает Variety.
Юбилейная Барби похожа на Зигги Стардаста, вымышленного певцом персонажа, его альтер-эго 70-х годов. Производитель заранее пояснил, что кукла предназначена не для детей, а для взрослых коллекционеров, предотвращая жалобы родителей, что их дети не понимают, "с девочкой они играют или с мальчиком".
У Барби "гламурный" андрогинный вид, как у Боуи в образе Зигги, но все равно она больше похожа на девушку. Компания-производитель решила пренебречь тем фактом, что этот образ возник на несколько лет позже Space Oddity, объяснив свое решение там, что он более узнаваем, чем Майор Том, который появился в композиции.
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