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РИА Новости
Культура

Певица Наталья Штурм рассказала, как похудеть на рисовой диете

Вчера, 02:48
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Наталья Штурм
Певица Наталья Штурм
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. 53-летняя певица и писательница Наталья Штурм рассказала в Инстаграме как похудеть, если на ночь есть несоленый рис.
"Сыпем в любую воду рис, не солим и варим до неготовности. Наш рис должен вызывать отвращение, он должен быть полусырой, чтобы догрызать его как семечки", - написала она.
Штурм предупредила подписчиков, что такой способ похудения вызывает злость и раздражительность. "Но если вовремя уснете, то это идеальное начало диеты для ЗОЖ", - посоветовала певица.
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