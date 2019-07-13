Певица Наталья Штурм рассказала, как похудеть на рисовой диете

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. 53-летняя певица и писательница Наталья Штурм рассказала в Инстаграме как похудеть, если на ночь есть несоленый рис.

"Сыпем в любую воду рис, не солим и варим до неготовности. Наш рис должен вызывать отвращение, он должен быть полусырой, чтобы догрызать его как семечки", - написала она.