В Японии появился отель с симулятором самолета

Номер с симулятором откроется для посещения 18 июля. Гости смогут забронировать полуторачасовой полет с инструктором за 277 долларов (около 17500 рублей). Сеанс имитирует перелет из Токио в Осаку. За дополнительные 234 доллара (примерно 14500 рублей) можно переночевать в номере с симулятором, но использовать его без инструктора запрещено. Постояльцем даже не разрешается сидеть в кресле пилота или трогать что-либо внутри.