Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Согласно опросу, в котором приняли участие более трех тысяч россиян, для путешественников важнее стоимость полета, а не время вылета, сообщает Туту.ру.

Эксперты компании задавали респондентам вопрос: "В какое время суток вы предпочитаете летать?" Большинство (42%) ответили, что "летаю тогда, когда билет дешевле". Кроме того, 20% сообщили, что вообще не используют воздушный транспорт.