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РИА Новости
Туризм

Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

Вчера, 09:24
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© Depositphotos / luengo_uaДевушка спит в салоне самолета
Девушка спит в салоне самолета
© Depositphotos / luengo_ua
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Согласно опросу, в котором приняли участие более трех тысяч россиян, для путешественников важнее стоимость полета, а не время вылета, сообщает Туту.ру.
Эксперты компании задавали респондентам вопрос: "В какое время суток вы предпочитаете летать?" Большинство (42%) ответили, что "летаю тогда, когда билет дешевле". Кроме того, 20% сообщили, что вообще не используют воздушный транспорт.
Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных. На втором месте ночь, 12% респондентов привлекает возможность поспать в самолете. За день проголосовали 10% участников опроса, а за вечер — всего 2%.
Девушка спит в салоне самолета
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