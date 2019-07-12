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РИА Новости

Гутерреш призвал обеспечить свободу судоходства в районе Персидского залива

Вчера, 20:41
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ООН, 12 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все стороны обеспечивать свободу судоходства в районе Персидского залива, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
"Призыв генерального секретаря был очень ясным. Он призвал все государства обеспечить соблюдение свободы судоходства везде, в том числе в Ормузском проливе", - сказал Хак.
Он добавил, что в целом в регионе Персидского залива генсек "хочет убедиться в том, что все страны стремятся к деэскалации и избегают любых шагов, которые могут впоследствии усилить напряженность". "Он очень четко дал понять, что последнее, что нужно региону, это еще одна конфронтация. Так что таков наш подход. И мы надеемся, что все страны будут соблюдать основные законы, регулирующие свободу судоходства", - подчеркнул Хак.
Отношения Британии и Ирана в последнее время обострились. В начале июля власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что опровергали власти Ирана. Спустя неделю телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.
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"Игра на нервах". Лондон хочет направить второй корабль в Персидский заливК британскому фрегату в Персидском заливе присоединится еще один корабль, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин прокомментировал ситуацию.
По данным CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг данные о попытке иранских кораблей задержать британское судно, отметив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) также опровергали, что иранские военные корабли пытались помешать проходу через Ормузский пролив британского танкера.
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14 июня, 16:13
Трамп заявил, что Иран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив
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Антониу ГутеррешПерсидский заливВеликобританияООНИранВ мире
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