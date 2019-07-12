Гутерреш призвал обеспечить свободу судоходства в районе Персидского залива

ООН, 12 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает все стороны обеспечивать свободу судоходства в районе Персидского залива, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

"Призыв генерального секретаря был очень ясным. Он призвал все государства обеспечить соблюдение свободы судоходства везде, в том числе в Ормузском проливе", - сказал Хак.

Он добавил, что в целом в регионе Персидского залива генсек "хочет убедиться в том, что все страны стремятся к деэскалации и избегают любых шагов, которые могут впоследствии усилить напряженность". "Он очень четко дал понять, что последнее, что нужно региону, это еще одна конфронтация. Так что таков наш подход. И мы надеемся, что все страны будут соблюдать основные законы, регулирующие свободу судоходства", - подчеркнул Хак.

Отношения Британии и Ирана в последнее время обострились. В начале июля власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что опровергали власти Ирана. Спустя неделю телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным CNN, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечал телеканал.