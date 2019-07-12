Ряд депутатов внес в ГД отдельный проект по регулировании цен в нефтянке

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Депутаты-единороссы Андрей Макаров, Глеб Хор, Надежда Максимова и Галина Данчикова внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.

"Целью корректировок является донастройка действующего механизма стабилизации цен с целью снижения давления со стороны мировых цен на нефть на внутренние розничные цены на нефтепродукты", - отмечается в пояснительной записке. Фактически содержащиеся в документе изменения повторяют поправки правительства к законопроекту и по НДПИ на редкие металлы, которые в четверг комитет по бюджету и налогам повторно рекомендовал принять.

Внесенный в пятницу законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 18 июля. Он предполагает снижение установленной в Налоговом кодексе условной средней оптовой цены бензина в РФ с 56 до 51 тысячи рублей за тонну, дизельного топлива - с 50 до 46 тысяч рублей за тонну. При этом предусматривается их ежегодное увеличение на 5% до 2024 года включительно.

Одновременно размер компенсации НПЗ из бюджета разницы между фактической и условной ценой в 2019 году увеличивается с 60% до 75% для бензина и до 70% для дизтоплива, а начиная с 2020 года для бензина - с 50% до 68%, дизтоплива – с 50% до 65%. Законопроект также устанавливает дополнительный демпфер в 2 тысячи рублей на тонну для Дальнего Востока.

Законопроект предусматривает введение с 1 августа 2019 года демпфирующего механизма для авиакеросина, приобретаемого авиакомпаниями. Он будет применяться в зависимости от разницы средней экспортной цены авиакеросина и средней оптовой цены в РФ в 48,3 тысячи рублей за тонну в 2019 году, с ее индексацией на 5% ежегодно до 2024 года включительно. Компенсация для авиакеросина составит 70% в 2019 году и 65% с 2020 года.

Законопроектом предусмотрены меры компенсации выпадающих доходов бюджета РФ. С 1 октября по 31 декабря 2019 года предлагается рост на 150 рублей на тонну действующей фиксированной надбавки к НДПИ при добыче нефти. При этом "предусматривается применение дополнительного слагаемого к ставке НДПИ при добыче нефти, начиная с 1 января 2020 года", отмечают разработчики.