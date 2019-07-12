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РИА Новости

Путин и Зеленский найдут выход из кризиса, считает украинский продюсер

Вчера, 19:27
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© Телеканал "Россия 1"Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
© Телеканал "Россия 1"
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут найти выход из существующего кризиса в отношениях двух стран, чтобы люди не страдали, считает украинский продюсер Юрий Фалёса.
Украинцам, чьи родственники живут в России, тяжело ездить к близким, добавил он в ходе российско-украинского телемоста "Надо поговорить", отметив, что его отец живет в Ялте, а мать в Йошкар-Оле.
"Я постоянно езжу и в Россию, в Крым. Я общаюсь с людьми - на самом деле так все устали от политики, от этой ситуации, все уже хотят мира. Я надеюсь, что в скором будущем все наладится благодаря нашим президентам, потому что у них здравый ум. Я думаю, что они сейчас найдут пути, чтобы люди не страдали, не мучились, это очень тяжело, когда у тебя родственники находятся в России, сейчас к ним очень сложно ездить, сложно на этих границах стоять", - сказал Фалёса в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, сложившуюся ситуацию необходимо как можно скорее заканчивать.
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Украинский продюсер отметил, что приезжал в Россию на чемпионат мира по футболу в 2018 году: спорт нельзя связывать с политикой, что Фалёса пытался доказать своим согражданам.
"Я тут пытался всем доказывать: ребята, куда вы смотрите, у вас голова забита непонятно чем, это футбол - это не связано с политикой", - сказал он, добавив, что на Украине многие не верили, что мундиаль удастся в России.
Ощущение от чемпионата было сумасшедшим, все российские города шикарно подготовились к мундиалю, сказал Фалёса в эфире, подытожив: "Это была красота".
Ранее анонс программы "Надо поговорить" вызвал бурное недовольство украинских политиков и журналистов. Генпрокуратура Украины возбудила против канала NewsOne, который должен был поддерживать телемост с украинской стороны, дело по статье "покушение на совершение государственной измены". В понедельник телеканал заявил, что отказывается от проведения телемоста из-за угроз физической расправы в свой адрес. После этого телеканал "Россия 1" сначала пригласил участников в свою студию в Москве, а позже заявил, что украинская сторона выйдет в эфир с помощью Skype.
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