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РИА Новости

Глава СПЧ назвал уничтожение продуктов питания безнравственным

Вчера, 19:21
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, считает, что уничтожение продуктов питания плохо воздействуют на воспитание людей, сообщается на сайте СПЧ.
В пятницу вице-премьер РФ Алексей Гордеев, комментируя идею запрета уничтожения продуктов, которые пригодны для употребления, сказал, что, на его взгляд, уничтожать продукты питания неправильно, и надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.
"Кадры уничтожения продуктов оказывают очень вредное воздействие на воспитание. Меня с детства учили, что продукты нужно беречь, что хлеб выбрасывать нельзя, а сейчас нам показывают по телевизору, как они уничтожаются. Это просто безнравственно", - приводятся в сообщении слова Федотова.
Он напомнил, что Совет уже выступал с инициативой того, чтобы продукты не уничтожались. Речь идет не только о санкционных продуктах, но и о продуктах со сроком годности, приближающемся к завершению.
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"Их, конечно, самое правильное было бы отдавать в благотворительные организации, ведь у нас в стране много людей, которые находятся на грани бедности, и для них такая помощь была бы очень существенной. Еще раз подчеркну - не просроченные продукты, а те продукты, срок годности которых приближается к завершению", - добавил Федотов.
Он также напомнил, что такие предложения были изложены в Рекомендация по итогам специального заседания по теме "Предотвращение образования отходов как необходимое условие обеспечения экологических прав граждан и успешной реализации национального проекта "Экология".
С инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, в начале июня выступил Роспотребнадзор. Позже аналогичную рекомендацию правительству дал Совет по правам человека при президенте РФ - запретить захоронение и уничтожение пригодных в пищу продуктов питания, а также обеспечить возможность производителям и ритейлерам передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели.
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СПЧРоспотребнадзорМихаил ФедотовРоссияОбщество
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