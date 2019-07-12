Глава СПЧ назвал уничтожение продуктов питания безнравственным

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, считает, что уничтожение продуктов питания плохо воздействуют на воспитание людей, сообщается на сайте СПЧ.

В пятницу вице-премьер РФ Алексей Гордеев, комментируя идею запрета уничтожения продуктов, которые пригодны для употребления, сказал, что, на его взгляд, уничтожать продукты питания неправильно, и надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.

"Кадры уничтожения продуктов оказывают очень вредное воздействие на воспитание. Меня с детства учили, что продукты нужно беречь, что хлеб выбрасывать нельзя, а сейчас нам показывают по телевизору, как они уничтожаются. Это просто безнравственно", - приводятся в сообщении слова Федотова.

Он напомнил, что Совет уже выступал с инициативой того, чтобы продукты не уничтожались. Речь идет не только о санкционных продуктах, но и о продуктах со сроком годности, приближающемся к завершению.

"Их, конечно, самое правильное было бы отдавать в благотворительные организации, ведь у нас в стране много людей, которые находятся на грани бедности, и для них такая помощь была бы очень существенной. Еще раз подчеркну - не просроченные продукты, а те продукты, срок годности которых приближается к завершению", - добавил Федотов.

Он также напомнил, что такие предложения были изложены в Рекомендация по итогам специального заседания по теме "Предотвращение образования отходов как необходимое условие обеспечения экологических прав граждан и успешной реализации национального проекта "Экология".