В туристическом районе Бангкока арестовали продавцов веселящего газа

БАНГКОК, 12 июл – РИА Новости. Полиция столицы Таиланда в районе улицы Кхаосан, излюбленного места отдыха молодых туристов из Европы и Америки, арестовала девять продавцов веселящего газа по подозрению в нелегальном обороте лекарственных средств без государственной лицензии, сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Торговцы продавали веселящий газ туристам, закачивая его в детские надувные шарики, так что со стороны "операция" выглядела, как покупка воздушного шарика, уточняется в сообщении.

Улица Кхаосан в Бангкоке и прилегающий к ней район популярны у молодых туристов-"бэкпэкеров" всего мира. Именно на этой улице герой голливудского фильма "Пляж", которого сыграл Леонардо ДиКаприо, впервые узнает о затерянном пляже, на котором в условиях полной свободы живет колония молодых людей.

Веселящий газ не впервые становится предметом торговли на улице Кхаосан. Ранее полиция также проводила рейды и пресекала торговлю этим химическим составом (оксид азота), вызывающим безудержное веселье и имеющим легкое галлюциногенное действие, однако через некоторое время торговцы снова появляются на своих местах, пишет издание.