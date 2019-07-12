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РИА Новости

В МИД обсудили вопрос возвращения российских детей из Сирии и Ирака

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России состоялось заседание рабочей группы по реализации мер по возвращению российских детей из зон боевых действий в Ираке и Сирии, сообщили в МИД РФ в пятницу.
Заседание целевой рабочей группы состоялось под председательством замглавы МИД РФ Михаила Богданова и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Как сообщили в МИД РФ, на встрече были обсуждены итоги проведенных при активном участии посольства России в Багдаде, профильных российских ведомств, а также эффективном содействии представителей иракских властей трех гуманитарных миссий по вывозу из Ирака на Родину несовершеннолетних граждан Российской Федерации.
"Все эти дети незаконно находились на территории Республики Ирак вместе со своими матерями, в отношении которых там проводятся следственные мероприятия или вынесены судебные приговоры по обвинению их в причастности к террористическим организациям. Отдельное внимание было уделено проблематике возвращения принадлежащих к аналогичной категории российских детей из Сирии. Прежде всего тех из них, кто оказался на территориях, неподконтрольных официальному Дамаску", - говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.
Город Ракка, Сирия
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В ночь на четверг в Центр здоровья детей министерства здравоохранения РФ привезли 33 ребенка из Ирака, чьи матери-россиянки остались там в тюрьме. На сайте института уполномоченных по правам ребенка отмечается, что Кузнецова навестила детей в больнице, где пообщалась с их родственниками.
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Михаил БогдановМИД РФИракСирия
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