КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Подразделение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет курировать вопросы "нормандского формата" и контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил в пятницу представитель Киева в политической подгруппе Роман Бессмертный.

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник назначил Бессмертного представителем Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы.

"Президентом принято решение в рамках СНБО создать соответствующее подразделение, которое будет сопровождать "нормандский формат", трехстороннюю контактную группу", - заявил Бессмертный в эфире радио "Новое время".