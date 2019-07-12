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2019-07-12T18:33Z
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РИА Новости

СНБО Украины будет курировать вопросы "нормандского формата"

Вчера, 18:33
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КИЕВ, 12 июл – РИА Новости. Подразделение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины будет курировать вопросы "нормандского формата" и контактной группы по урегулированию в Донбассе, заявил в пятницу представитель Киева в политической подгруппе Роман Бессмертный.
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник назначил Бессмертного представителем Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы.
"Президентом принято решение в рамках СНБО создать соответствующее подразделение, которое будет сопровождать "нормандский формат", трехстороннюю контактную группу", - заявил Бессмертный в эфире радио "Новое время".
При этом ему неизвестно, сформирован ли уже состав этого подразделения и когда он начнет работу.
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