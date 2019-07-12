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РИА Новости
Теплоснабжение

Владимирские потребители задолжали "дочке" "Газпрома" 2,9 млрд рублей

Вчера, 18:07
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© РИА НовостиЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки
© РИА Новости
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Общий долг всех потребителей Владимирской области перед "Газпром межрегионгаз Владимир" за газ на 1 июля 2019 года составляет 2,923 миллиарда рублей, говорится в сообщении администрации Владимирской области.
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин провёл совещание с представителями "Газпром межрегионгаза". Главные вопросы – состояние расчётов потребителей Владимирской области за газ и меры по укреплению платежной дисциплины абонентов.

"По состоянию на 1 июля 2019 года просроченная задолженность всех потребителей за природный газ составила 2,923 миллиарда рублей. Большая часть долгов – 81% – приходится на теплоснабжающие организации. У населения региона долги за газ составили почти 128 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что дал поручение профильным департаментам составить "дорожную карту" по выходу из этой ситуации. "Для нас важно, чтобы наши решения минимально отразились на населении региона", – подчеркнул он.
Также по поручению главы региона для укрепления платёжной дисциплины подготовлен проект графика погашения задолженности теплоснабжающих предприятий за поставку газа. В него включено 26 организаций с суммарным долгом свыше 2 миллиардов рублей с поэтапным снижением и погашением задолженности. Главным условием исполнения этого графика является ежемесячная 100% оплата организациями текущего потребления газа.
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