Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T18:07Z
https://ria.ru/20190712/1556474088.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155630/56/1556305601_0:0:3260:1835_1036x0_80_0_0_441922d6e830705da58b4cf209caeec6.jpg
РИА Новости

Гендиректор ВНИИ труда рассказал, в каких сферах роботы заменят людей

Вчера, 18:07
618
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРобот Теспиан в холле Государственной Думы РФ. 8 июля 2019
Робот Теспиан в холле Государственной Думы РФ. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Роботы не смогут заменить людей в сферах медицины и образования, однако цифровизация будет влиять на сферы, где предлагают стандартные услуги, занимаются обработкой и простым анализом информации, рассказал РИА Новости гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин.
"Наиболее активно процесс цифровизации будет проявляться в нескольких направлениях. Прежде всего, в тех сферах деятельности, где предлагают стандартные продукты и услуги (страховые компании, банки, финансовые организации, турфирмы), выбрать которые клиент уже сегодня может с помощью интернета без посредников в лице менеджеров и специалистов компаний", – отметил он.
Американский ученый Митио Каку на стенде Международного информационного агентства Россия сегодня
24 июня, 15:18
"Нас ждет бессмертие". Футуролог – о том, как технологии изменят жизнь
Кроме того, цифровизация коснется администраторов, экономистов, бухгалтеров, то есть сфер, где работа заключается в обработке и вводе информации, простом анализе данных, так как цифровые технологии позволяют быстрее и эффективнее человека обрабатывать большие массивы информации и выдавать результат.
"Цифра" может заменить кассиров, продавцов, охранников и контролёров, под "угрозой" находятся сферы, где в настоящее время широко внедряются компьютерные технологии, позволяющие выполнять простые повторяющиеся рабочие операции.
"Безусловно, большое развитие получат беспилотные технологии, будь то водитель автомобиля или беспилотные летательные аппараты", - рассказал Платыгин.
По его словам, потенциально можно заменить и неквалифицированный труд. При этом нужно понимать, что замена людей компьютерами и роботами – это вопрос не завтрашнего дня.
Посетительница XV юбилейного Всероссийского форума-выставки Госзаказ. Архивное фото
7 июня, 07:30
Deloitte: в ближайшие три года роботы не оставят россиян без работы
"Для того чтобы это происходило, нужен набор определенных факторов, связанных с экономикой, демографией, инновационной активностью. Пока в нашей стране эти факторы только формируются. Скорее всего, в перспективе 10-15 лет мы почувствуем изменения", - уточнил Платыгин.
Он подчеркнул, что уже сегодня меняется содержание труда. Важно то, что профессия – это не конечный набор функций. Профессии динамичны, трансформируются за счет того, что появляются новые функции и задачи. В этом плане цифровизация высвобождает работнику время, чтобы он мог приложить свои усилия для их выполнения.
"Это соответствует тому, что происходит во всех развитых странах - сегодня повышается спрос на высококвалифицированных работников и на навыки работы в цифровой среде. Востребованными будут те, кто сможет работать с применением новых технологий и управлять роботами", - рассказал гендиректор ВНИИ труда.
Он подчеркнул, что сегодня в тренде умение аналитически мыслить, работать с большими данными, решать сложные задачи, работать в команде.
Страх, что нас заменят роботы
13 мая, 12:00
Страх, что нас заменят роботыОднажды вы проснетесь в мире, которым правят машины и алгоритмы. В высшей иерархии не будет места для человека. И вакансий тоже. Страшно? Крупные компании все чаще оптимизируют штат, заменяя живых сотрудников роботами и алгоритмами. Лишимся ли мы рабочих мест из-за роботизации и какую профессию нужно освоить, чтобы быть востребованным в будущем?
Согласно исследованию ВНИИ труда, около 70% респондентов считают наиболее вероятными последствиями широкого внедрения компьютерных технологий повышение требований к умениям и навыкам, около 60% ожидают изменения своих трудовых функций, а 43% – сокращения рабочих мест. В исследовании приняли участие 1634 представителя разных сфер деятельности, разных категорий – руководители, специалисты среднего звена, основной персонал, из всех субъектов России.
"Социальную, коммуникативную составляющую ни роботы, ни машины ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе заменить не смогут. Работники, чья деятельность требует социальных и коммуникативных навыков, умения работать в "нестандартной", меняющейся среде будут востребованы всегда. Это, например, медицина, образование, социальная работа, консалтинг ", – добавил Платыгин.
Посетительница XV юбилейного Всероссийского форума-выставки Госзаказ. Архивное фото
11 апреля, 04:46
Японские эксперты рассказали, в каких сферах роботы заменят людей
102212
Обсудить 0
РоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
В Сочи арестовали подростка, пытавшегося убить незнакомую девочку на улице
РИА
Новости
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов высказался за строительство новой автодороги между Москвой и Казанью
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
МИД Кубы назвал Болтона самой серьезной угрозой миру
Актер Арнольд Шварценеггер
Журналист объяснил, почему Трамп "похоронил" Шварценеггера
Лента
новостей
Набор электродов, превращающий микрочип в аналог черной дыры или мини-Вселенную
Физики создали "черную дыру" внутри компьютерного чипа
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама. Архивное фото
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков пообещал обжаловать приговор итальянского суда экс-бойцу ВСУ
Стоп-кадр телемоста между Россией и Украиной
Телемост между Россией и Украиной. Прямая трансляция
В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Президент РФ Владимир Путин
Эксперт оценил статью Bloomberg о том, что Путин станет премьером
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Глава МИД Китая призвал США "не играть с огнем" по тайваньскому вопросу
Жители в городе Тулун в Иркутской области, пострадавшем от паводк
Добровольцы "Молодой Гвардии" завершают работу в Тулуне
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко на Форуме местного развития в Трускавце
Порошенко ответил на предложение Зеленского люстрировать его
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций по запрещению химического оружия Александр Шульгин
Эксперт МУФС покинул ОЗХО после утечки данных его доклада, заявил Шульгин
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Переговоры об обмене пленными ведутся постоянно, заявил Медведчук
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
09:32В ЛНР рыбак подорвался на мине у линии соприкосновения
09:30Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
Лента новостейМолния