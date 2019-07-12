В Калининграде возбудили дело после отравления посетителей суши-бара

КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после отравления посетителей суши-бара в Калининграде, сообщила журналистам и. о. старшего помощника руководителя СУСК по региону Ольга Анисимова.

Ранее сообщалось, что с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей суши-бара "Якитория" на Ленинском проспекте в Калининграде, 11 из которых были госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получали амбулаторное лечение.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что в пробах готовой и сырой продукции была обнаружена сальмонелла, носители сальмонеллёзной инфекции были выявлены среди персонала, в том числе, у поваров. Суд приостановил работу заведения на два месяца.

"Следственным отделом по результатам проверки сообщений средств массовой информации об обнаружении у посетителей одного из суши-баров города Калининграда острой кишечной инфекции возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказала Анисимова.