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РИА Новости

В Калининграде возбудили дело после отравления посетителей суши-бара

Вчера, 17:59
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КАЛИНИНГРАД, 12 июл - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после отравления посетителей суши-бара в Калининграде, сообщила журналистам и. о. старшего помощника руководителя СУСК по региону Ольга Анисимова.
Ранее сообщалось, что с 29 июня по 2 июля клинические проявления кишечной инфекции были зарегистрированы у 13 посетителей суши-бара "Якитория" на Ленинском проспекте в Калининграде, 11 из которых были госпитализированы в инфекционный стационар, остальные получали амбулаторное лечение.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование. Выяснилось, что в пробах готовой и сырой продукции была обнаружена сальмонелла, носители сальмонеллёзной инфекции были выявлены среди персонала, в том числе, у поваров. Суд приостановил работу заведения на два месяца.
"Следственным отделом по результатам проверки сообщений средств массовой информации об обнаружении у посетителей одного из суши-баров города Калининграда острой кишечной инфекции возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - сказала Анисимова.
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Она отметила, что в настоящее время по уголовному делу выявлены все потерпевшие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изымается документация, допрашиваются свидетели, будет назначен ряд судебных экспертиз.
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