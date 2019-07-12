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РИА Новости

Глава МИД Китая призвал США "не играть с огнем" по тайваньскому вопросу

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕКИН, 12 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал США не "играть с огнем" по тайваньскому вопросу, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
"Несколько дней назад правительство США, проигнорировав твердую справедливую позицию и решительное возражение Китая, одобрило продажу Тайваню вооружений и снаряжения. Китай уже сделал США строгое представление", - заявил Ван И, находящийся с визитом в Венгрии.
Он также добавил, что Пекин выражает серьезную озабоченность в связи с нахождением главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США, а также решительный протест против любых официальных контактов Вашингтона и Тайбэя. Он подчеркнул, что "тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не терпит никакого иностранного вмешательства".
"Не стоит недооценивать стойкую решимость китайского народа и правительства защитить государственный суверенитет и территориальную целостность страны. Призываем США в полной мере понять серьезность тайваньского вопроса, не стоит усугублять одну ошибку другой и уж тем более не следует играть с огнем по тайваньскому вопросу", - подчеркнул он.
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США одобрили продажу Тайваню оружия на два миллиарда долларов
Центральное информационное агентство Тайваня ранее сообщило, что Цай Инвэнь прибыла в Нью-Йорк 11 июля. Она проведет в США четыре дня, затем посетит дружественные страны Карибского региона и на обратном пути проведет два дня в Денвере. Официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан назвал поездку главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США попыткой бросить вызов принципу "одного Китая" при помощи внешних сил
Ранее стало известно, что госдепартамент США накануне одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого соответствующего оборудования на сумму более двух миллиардов долларов. Тайвань просит продать 108 танков специальной модификации, 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике. Кроме того, одобрена возможная продажа более 250 комплектов ПЗРК Stinger на сумму свыше 223 миллиона долларов.
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