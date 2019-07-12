В Калужской области семь человек обвинили в бандитизме и убийствах

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей в Калужской области признала семерых мужчин виновными в ряде тяжких преступлений, включая организацию преступной группы, бандитизм, заказные убийства, посягательство на жизнь полицейского, сообщило СУСК РФ по региону в пятницу.

Подсудимые – жители Брянской и Смоленской областей: Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Андрей Гуров, Олег Терешин, Геннадий Баронов, Петр Турлаев. По версии следствия, мужчины в начале 2000-х годов организовали преступную группу.

"С 2003 по 2007 годы члены сообщества на территории Брянской и Калужской областей совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения заказов подсудимые приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие - боевое, охотничье и травматическое, переделанное в боевое, а также боеприпасы к нему. В ходе обысков следователи изъяли устройства, позволяющие сканировать частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов, информирует следствие.

"Четвертого ноября 2003 года Турлаев, находясь на территории города Калуги, был остановлен двумя сотрудниками милиции, которые попросили его предъявить документы… Турлаев произвел выстрел и ранил одного сотрудника в грудь, причинив тяжкий вред его здоровью, а также выстрелил в сторону второго сотрудника, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование уголовного дела проводилось следственной группой в составе следователей аппарата СУСК России по Калужской области и сотрудников полиции Калужской и Брянской областей, центрального аппарата МВД.