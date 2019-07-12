Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T17:33Z
https://ria.ru/20190712/1556472583.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Калужской области семь человек обвинили в бандитизме и убийствах

Вчера, 17:33
1250
ЯРОСЛАВЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Коллегия присяжных заседателей в Калужской области признала семерых мужчин виновными в ряде тяжких преступлений, включая организацию преступной группы, бандитизм, заказные убийства, посягательство на жизнь полицейского, сообщило СУСК РФ по региону в пятницу.
Подсудимые – жители Брянской и Смоленской областей: Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Игорь Семенов, Андрей Гуров, Олег Терешин, Геннадий Баронов, Петр Турлаев. По версии следствия, мужчины в начале 2000-х годов организовали преступную группу.
Анатолий Радченко
5 июля, 08:00
"Набожный убийца": в Новосибирске осудили киллера по кличке Челентано
"С 2003 по 2007 годы члены сообщества на территории Брянской и Калужской областей совершили шесть заказных убийств других членов преступного мира по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для выполнения заказов подсудимые приобретали, перевозили и хранили огнестрельное оружие - боевое, охотничье и травматическое, переделанное в боевое, а также боеприпасы к нему. В ходе обысков следователи изъяли устройства, позволяющие сканировать частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов, информирует следствие.
"Четвертого ноября 2003 года Турлаев, находясь на территории города Калуги, был остановлен двумя сотрудниками милиции, которые попросили его предъявить документы… Турлаев произвел выстрел и ранил одного сотрудника в грудь, причинив тяжкий вред его здоровью, а также выстрелил в сторону второго сотрудника, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Члены банды GTA, обвиняемые в серии убийств водителей в Мособлсуде
2 июля, 03:27
Уголовное дело "банды GTA"
Отмечается, что расследование уголовного дела проводилось следственной группой в составе следователей аппарата СУСК России по Калужской области и сотрудников полиции Калужской и Брянской областей, центрального аппарата МВД.
"Собранные следствием доказательства убедили присяжных в виновности фигурантов по всем предъявленным им обвинениям, вердикт постановлен единодушно. Фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сообщает следственное управление.
1201130
Обсудить 0
Калужская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Женщина разделась в московском метро, чтобы мужчина уступил ей место
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
РИА
Новости
Георгий Габуния
На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку
На месте ДТП в Бай-Тайгинском районе Республики Тыва
Следователи рассказали, что привело к ДТП с девятью погибшими в Туве
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
Лента
новостей
Певица Светлана Лобода
СМИ: Лобода из-за гримерки устроила скандал на фестивале в Санкт-Петербурге
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Российско-индийская ракета Брамос
Первые два истребителя Су-30 МКИ ВВС Индии перевооружили на ракеты "Брамос"
Двойное сальто автомобиля в Омске
Двойное сальто автомобиля в Омске попало на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Алексей Иванов
Задержан замглавы Пенсионного фонда Иванов
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков прокомментировал сообщения о тайных выступлениях Кикабидзе в России
Последствия ДТП на трассе А-121 в Карелии
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека, еще девять ранены
Сотрудники полиции Киева у здания телеканала 112 Украина, которое было обстреляно из гранатомета. 13 июля 2019
Здание телеканала "112. Украина" обстреляли из гранатомета
Гражданская версия АК-12
"Калашников" раскрыл подробности проектирования новейшего АК-12
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области более 40 тысяч человек привились от гепатита
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Шри-Ланка снижает сборы авиакомпаний для привлечения туристов
10:58Ярош призвал отомстить Италии
10:58В Магадане победителя фестиваля по промывке золота поймали на жульничестве
10:52Путин поздравил жителей Магадана с 80-летием города
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
Лента новостейМолния