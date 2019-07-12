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РИА Новости

Адвокаты подали жалобу в Кассационный суд на арест Кочаряна

Вчера, 17:54
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© Sputnik / Арам НерсесянРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Арам Нерсесян
ЕРЕВАН, 12 июл – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна обратилась в Кассационный суд с ходатайством об отмене его ареста, сообщила в пятницу РИА Новости пресс-секретарь команды адвокатов бывшего главы государства Элина Саакова.
В конце июня Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции об изменении меры пресечения Кочаряну и арестовал его. Кроме того, было отменено решение суда первой инстанции о приостановлении дела и направлении его в Конституционный суд. Кочарян сам пришел в изолятор, куда и был помещён.
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"Команда адвокатов Кочаряна представила накануне кассационную жалобу для отмены избранной в его отношении меры пресечения в виде ареста", - сказала Саакова.
По ее словам, конечный срок обращения в Кассационный суд истекал в четверг. "Против решения Апелляционного суда (об аресте Кочаряна – ред.) представлены две жалобы", - сказала Саакова.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.
В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно было направлено в Конституционный суд.
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Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.

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