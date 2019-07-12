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РИА Новости

Белорусский оператор "Дружбы" досрочно завершил вытеснение "грязной" нефти

Вчера, 17:27
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© РИА Новости / Егор ЕремовЕмкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
© РИА Новости / Егор Еремов
МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Белорусский оператор магистрального нефтепровода "Дружба" - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" - досрочно завершил мероприятия, предусмотренные дорожной картой с РФ, по вытеснению с юга республики нефти с высоким содержанием органических хлоридов, говорится в заявлении предприятия.
Ранее Минск и Москва согласовали проект дорожной карты, в которой прописаны мероприятия, направленные на замещение на территории Белоруссии российской нефти ненадлежащего качества. Документом было предусмотрено также обеспечение сырьем двух белорусских НПЗ и возобновление транзитной транспортировки российской нефти в направлении Европы.
"Одиннадцатого июля окончены все операции по замещению некондиционной нефти в магистральных трубопроводах и резервуарном парке на территории Беларуси, 12 июля к 13.00 (совпадает с мск) очищен нефтепровод от границы республики до линейной производственно-диспетчерской станции "Унеча" в Российской Федерации. Таким образом, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" досрочно выполнило мероприятия дорожной карты по вытеснению нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ 31378, на территорию России", - говорится в сообщении на сайте ОАО "Гомельтранснефть Дружба".
В настоящее время продолжается откачка загрязненной нефти с территории Белоруссии в РФ по системе нефтепроводов ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на севере Белоруссии. Ранее оператор сообщал, что завершающий этап на северном направлении продлится до 15 августа 2019 года. В общей сложности на территории республики изначально находилось около 1,2 миллиона тонн "грязного" сырья из РФ.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
Рабочие на нефтепроводе Дружба
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"БелоруссияРоссияВ мире
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