Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400

АНКАРА, 12 июл - РИА Новости. Глава минобороны Турции Хулуси Акар подтвердил прибытие в страну трех самолетов с элементами российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, обучение турецкого персонала работе на этих системах ПВО продолжается в России и Турции.

Минобороны Турции в пятницу сообщило о начале поставок С-400 в страну. Позже информацию подтвердила и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. По сообщению телеканала NTV, в Турцию прибыли три самолета Ан-124 с элементами С-400.

"Сегодня прибыли три запланированных рейса в Турцию, и на сегодняшний день работа по доставке ЗРК закончена. В ближайшие дни процесс доставки будет продолжен. Также продолжается обучение турецкого персонала в России и в Турции", - цитирует Акара телеканал NTV

Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.