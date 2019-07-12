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РИА Новости

Зеленский не сможет посадить Порошенко в тюрьму, считают эксперты

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сумеет посадить своего предшественника Петра Порошенко в тюрьму или реализовать закон о его люстрации, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило целый ряд уголовных дел в отношении Порошенко. В частности, его обвиняют в госизмене, неуплате налогов, злоупотреблении властью, а также в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства. Позднее Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому Порошенко и работавшие вместе с ним высокопоставленные должностные лица могут попасть под люстрацию.
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Украинский эксперт назвал "главную опасность" закона о люстрацииПрезидент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации экс-президента Петра Порошенко и его команды. В эфире радио Sputnik президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко высказал свой взгляд на ситуацию.
"У Зеленского не получится посадить Порошенко в тюрьму. Зеленский действительно пока еще очень слабый президент. Он буквально бьется за каждую свою возможность, за каждую свою президентскую функцию. Он не контролирует ни внешнюю политику, ни оборону. Порошенко не исчез с политической арены Украины, он в центре всех националистических движений, он остается на виду у важных крупных лиц Вашингтона", - сказал РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.
По его словам, далеко не все дела, возбужденные против Порошенко на Украине, имеют перспективы. "Люстрация Петру Порошенко также не грозит, поскольку эта процедура требует поддержки Верховной рады", - считает Суздальцев.
В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский высказал мнение, что Зеленский и не собирается сажать Порошенко в тюрьму.
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В Госдуме сочли законопроект Зеленского о люстрации Порошенко пиар-ходом
"Совершенно очевидно, что Зеленский даже не пытается выполнять свое предвыборное обещание сажать Порошенко... По-видимому, это связано с тем, что Зеленского очень хорошо попросили этим не заниматься западные кураторы, но понятно, что от Зеленского ждали, что он посадит не только Порошенко, но и других представителей старой власти", - считает он.
По словам Неменского, заявления Зеленского о люстрации связаны с идущей в стране предвыборной кампанией.
"Конечно, ни о какой люстрации всего бывшего руководства страны речи не может быть. В составе команды самого Зеленского есть люди, которых следовало бы люстрировать: например, того же (экс-министра экономики Украины, нынешнего главу наблюдательного совета "Укроборонпрома" - ред.) Айвараса Абромавичуса. В случае люстрации также есть риск, что госорганы останутся без профессионалов, что приведет к всеобщему коллапсу системы управления", - считает Неменский.
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Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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