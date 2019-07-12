Зеленский не сможет посадить Порошенко в тюрьму, считают эксперты

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не сумеет посадить своего предшественника Петра Порошенко в тюрьму или реализовать закон о его люстрации, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило целый ряд уголовных дел в отношении Порошенко. В частности, его обвиняют в госизмене, неуплате налогов, злоупотреблении властью, а также в фальсификациях документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконном назначении правительства. Позднее Зеленский внес в Верховную раду законопроект, согласно которому Порошенко и работавшие вместе с ним высокопоставленные должностные лица могут попасть под люстрацию.

"У Зеленского не получится посадить Порошенко в тюрьму. Зеленский действительно пока еще очень слабый президент. Он буквально бьется за каждую свою возможность, за каждую свою президентскую функцию. Он не контролирует ни внешнюю политику, ни оборону. Порошенко не исчез с политической арены Украины, он в центре всех националистических движений, он остается на виду у важных крупных лиц Вашингтона", - сказал РИА Новости заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.

По его словам, далеко не все дела, возбужденные против Порошенко на Украине, имеют перспективы. "Люстрация Петру Порошенко также не грозит, поскольку эта процедура требует поддержки Верховной рады", - считает Суздальцев.

В свою очередь, эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский высказал мнение, что Зеленский и не собирается сажать Порошенко в тюрьму.

"Совершенно очевидно, что Зеленский даже не пытается выполнять свое предвыборное обещание сажать Порошенко... По-видимому, это связано с тем, что Зеленского очень хорошо попросили этим не заниматься западные кураторы, но понятно, что от Зеленского ждали, что он посадит не только Порошенко, но и других представителей старой власти", - считает он.

По словам Неменского, заявления Зеленского о люстрации связаны с идущей в стране предвыборной кампанией.