На стройке в Москве нашли боеприпас времен войны

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Снаряд калибра 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны обнаружен в пятницу днем на строительной площадке на северо-западе Москвы, на место опасной находки вызваны военные саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных службы столицы.

Накануне саперы изъяли для утилизации два боеприпаса времен войны на стройплощадке жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58. Ранее там же были найдены еще десять таких снарядов.

"На стройплощадке на Куркинском шоссе обнаружен снаряд Великой Отечественной войны калибра 120 миллиметров", - сказал собеседник агентства.