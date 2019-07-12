Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T17:07Z
https://ria.ru/20190712/1556471327.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На стройке в Москве нашли боеприпас времен войны

Вчера, 17:07
167
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Снаряд калибра 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны обнаружен в пятницу днем на строительной площадке на северо-западе Москвы, на место опасной находки вызваны военные саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных службы столицы.
Накануне саперы изъяли для утилизации два боеприпаса времен войны на стройплощадке жилого комплекса по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58. Ранее там же были найдены еще десять таких снарядов.
"На стройплощадке на Куркинском шоссе обнаружен снаряд Великой Отечественной войны калибра 120 миллиметров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что опасная зона оцеплена, на место ЧП вызваны военные саперы.
7 июля, 17:55
Во Франкфурте обезвредили бомбу времен Второй мировой войны
000000
Обсудить 0
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Туристы фотографируются в Долине приведений на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
Более ста человек были спасены в горах Крыма с начала года
РИА
Новости
В Москве электричка насмерть сбила мужчину
В Коми заблудившийся мужчина провел пять дней в лесу без еды и воды
Разработчик рассказал о важности экраноплана для спасения космонавтов
Лента
новостей
Разработчик назвал сроки создания спасательного экраноплана для Восточного
Поврежденные и разрушенные жилые дома в городе Тулун Иркутской области после паводка
В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,9
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Шульгин заявил о глубоком кризисе в ОЗХО
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подготовит заявление по поставке С-400 в Турцию
В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
Кадры прибытия С-400 в Турцию
Опубликовано видео отправки первой партии С-400 в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский не сможет посадить Порошенко в тюрьму, считают эксперты
Пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства
На Выборгской улице в Москве восстановили движение после пожара в РГАЛИ
У здания телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Украинский "24 канал" проведет телемост с "Рустави 2"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
Лента новостейМолния