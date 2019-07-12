Лаврентьев и Асад обсудили формирование сирийской конституционной комиссии

БЕЙРУТ/МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудили в Дамаске шаги по формированию конституционной комиссии САР, сообщает пресс-служба сирийского лидера.

"Сегодняшняя встреча была сконцентрирована на усилиях ради достижения прогресса на политическом направлении, особенно того, что касается формирования конституционной комиссии и механизмов ее действия. Достигнута договоренность по работе и повышенной координации с обеих сторон", - сообщает пресс-служба.

Согласно коммюнике, стороны также договорились о координации действий с целью воспрепятствования странам, которые пытаются через поддержку террористов не допустить прогресса в политическом урегулировании.

Позднее МИД РФ добавил, что во встрече участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России.

"Подробно обсуждалась ситуация "на земле" в Сирии с акцентом на необходимость стабилизации обстановки в Идлибе при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН. Состоялся обмен мнениями в связи с задачами постконфликтного восстановления САР и содействия возвращающимся сирийским беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке на основе уважения суверенитета и территориальной целостности региональных государств", - сообщил МИД РФ.