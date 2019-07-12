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РИА Новости
Война в Сирии

Лаврентьев и Асад обсудили формирование сирийской конституционной комиссии

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкФлаг Сирии в Дамаске
Флаг Сирии в Дамаске
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
БЕЙРУТ/МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад и специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев обсудили в Дамаске шаги по формированию конституционной комиссии САР, сообщает пресс-служба сирийского лидера.
"Сегодняшняя встреча была сконцентрирована на усилиях ради достижения прогресса на политическом направлении, особенно того, что касается формирования конституционной комиссии и механизмов ее действия. Достигнута договоренность по работе и повышенной координации с обеих сторон", - сообщает пресс-служба.
Согласно коммюнике, стороны также договорились о координации действий с целью воспрепятствования странам, которые пытаются через поддержку террористов не допустить прогресса в политическом урегулировании.
Позднее МИД РФ добавил, что во встрече участвовали заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и представители Минобороны России.
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"Подробно обсуждалась ситуация "на земле" в Сирии с акцентом на необходимость стабилизации обстановки в Идлибе при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН. Состоялся обмен мнениями в связи с задачами постконфликтного восстановления САР и содействия возвращающимся сирийским беженцам, а также обеспечения безопасности на Ближнем Востоке на основе уважения суверенитета и территориальной целостности региональных государств", - сообщил МИД РФ.
Урегулирование в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
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Война в СирииАлександр ЛаврентьевБашар АсадСирия
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