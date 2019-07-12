Экс-губернатор Севастополя пожелал преемнику быть успешным в политике

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пожелал врио губернатора региона Михаилу Развожаеву успехов в улучшении ситуации в городе, в том числе на политическом поприще.

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, освободив Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Развожаев.

В пятницу Развожаева представили в Севастополе чиновникам, депутатам и военным. Овсянников проработал в городе почти три года, с июля 2016 года.