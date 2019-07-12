Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T16:56Z
https://ria.ru/20190712/1556470876.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150580/01/1505800142_0:305:5352:3316_1036x0_80_0_0_32b660cd680e187739994c8e196c496a.jpg
РИА Новости

Экс-губернатор Севастополя пожелал преемнику быть успешным в политике

Вчера, 16:56
390
© РИА Новости / Василий БатановЭкс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Василий Батанов
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников пожелал врио губернатора региона Михаилу Развожаеву успехов в улучшении ситуации в городе, в том числе на политическом поприще.
Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, освободив Овсянникова от должности губернатора Севастополя по его просьбе. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Развожаев.
Дмитрий Овсянников
Вчера, 16:50
Экс-губернатор Севастополя поблагодарил свою команду за работу
В пятницу Развожаева представили в Севастополе чиновникам, депутатам и военным. Овсянников проработал в городе почти три года, с июля 2016 года.
"Михаилу Владимировичу (Развожаеву – ред.) желаю добиться тех результатов и тех мероприятий, которые мы на годы вперед заложили, работа стала плановой. Добиться результатов именно на политическом поприще... Вы обладаете необходимыми навыками. Желаю вам успехов", - сказал Овсянников, отметив, что сейчас в регионе обеспечено политическое спокойствие.
700000
Обсудить 0
Дмитрий ОвсянниковМихаил РазвожаевСевастопольРоссияПолитика
Рекомендуем
Михаил Развожаев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 3 октября 2018
Развожаев рассказал, с чего начнет работу в Севастополе
РИА
Новости
Дмитрий Овсянников
Экс-губернатор Севастополя поблагодарил свою команду за работу
Врио губернатора Севастополя готов к совместным проектам с властями Крыма
Флаг Сирии в Дамаске
Лаврентьев и Асад обсудили формирование сирийской конституционной комиссии
Лента
новостей
Задержанный Федеральной службой безопасности Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы. 5 июля 2019
Источник сообщил об увольнении подозреваемого в госизмене Воробьева
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников
В парламенте Севастополя назвали причину отставки губернатора Овсянникова
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Минфин не видит причин для ухода из России Visa и MasterCard
Туристы фотографируются в Долине приведений на горном массиве Демерджи-яйла в Алуштинском регионе Крыма
Более ста человек были спасены в горах Крыма с начала года
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин обсудил с советником премьера Индии партнерство в сфере космоса
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности. 12 июля 2019
Путин обсудил с членами Совбеза отношения с Украиной
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму превысило 150 человек
Задержание украинского военнослужащего Виталия Маркова в Италии
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Российский самолет, который перевозит первые части российского зенитно-ракетного комплекса С-400, на авиабазе Мюртед в районе Анкары, Турция. 12 июля 2019
Глава Минобороны Турции рассказал о поставке С-400
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Шульгин заявил о глубоком кризисе в ОЗХО
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон подготовит заявление по поставке С-400 в Турцию
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
09:44В Одессе более 30 человек остаются в больнице после отравления в лагере
Лента новостейМолния