Новый участник "Спасской башни" ждет москвичей в парке "Красная Пресня"

В субботу москвичи и гости столицы получат возможность присутствовать на концерте нового участника фестиваля "Спасская башня" - оркестра 147-й автомобильной базы Минобороны России в парке "Красная Пресня". В составе Сводного военного оркестра Московского гарнизона коллектив ежегодно принимает участие в музыкальном сопровождении парада Победы на Красной площади, а также обеспечивает проведение различных торжественных мероприятий. Концерт будет проходить в рамках программы "Военные оркестры в парках".