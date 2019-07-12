Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-12T16:37Z
https://ria.ru/20190712/1556469809.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/95505/18/955051827_0:176:3000:1864_1036x0_80_0_0_b4f8736f503b7817d45ff3199a342cc9.jpg
РИА Новости
Фестиваль "Спасская башня"

Новый участник "Спасской башни" ждет москвичей в парке "Красная Пресня"

Вчера, 16:37
21
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкГорожане в парке культуры и отдыха "Красная Пресня"
Горожане в парке культуры и отдыха Красная Пресня
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июля. – РИА Новости. 13 июля в 17.00 в парке культуры и отдыха "Красная Пресня" пройдет концерт Военного оркестра автомобильной базы Минобороны России
В субботу москвичи и гости столицы получат возможность присутствовать на концерте нового участника фестиваля "Спасская башня" - оркестра 147-й автомобильной базы Минобороны России в парке "Красная Пресня". В составе Сводного военного оркестра Московского гарнизона коллектив ежегодно принимает участие в музыкальном сопровождении парада Победы на Красной площади, а также обеспечивает проведение различных торжественных мероприятий. Концерт будет проходить в рамках программы "Военные оркестры в парках".

"147-я автомобильная база Минобороны России была создана в 1944 году для обеспечения деятельности Генерального штаба Красной Армии. Оркестр является визитной карточкой 147-й автомобильной базы Минобороны России", - сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.

Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.
Оркестр Сухопутных войск Сил самообороны Японии выступит на Спасской башне в Москве
9 июля, 19:52
Оркестр сухопутных сил самообороны Японии примет участие в "Спасской башне"
020000
Обсудить 0
Фестиваль "Спасская башня"Общество
Рекомендуем
Рост экономики
В Подмосковье объем инвестиций вырос на 22% за год
РИА
Новости
Вид с квадрокоптера на последствия пожара на газопроводе в Мытищах
Энергоснабжение потребителей после пожара у ТЭЦ в Мытищах идет без перебоев
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот совершает взлет в международном аэропорту Шереметьево.
Аэрофлот включил Ульяновск в программу "деловой проездной"
Вице-губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский
Замглавы Кубани о реализации нацпроектов: легких побед не будет
Лента
новостей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: Верхневолжье введет новую систему пассажирских перевозок
Зажжение газовой конфорки
Владимирские потребители задолжали "дочке" "Газпрома" 2,9 млрд рублей
В больнице
Липецкие власти оснастят Тербунскую ЦРБ современным медоборудованием
Председатель правления, генеральный директор ПАО ФосАгро Андрей Гурьев
Гурьев: компании должны руководствоваться принципами устойчивого развития
В Омской области пересчитают тариф на обращение с ТКО
Москва
Московским промпредприятиям предоставят льготные займы на благоустройство
Вечерний пейзаж в Саудовской Аравии
Неизвестная Саудовская Аравия
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму превысило 150 человек
Врио губернатора Севастополя готов к совместным проектам с властями Крыма
Автомобиль Bugatti Veyron Super Sport
Минпромторг готов дополнить список авто, облагаемых налогом на роскошь
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
Белорусский оператор "Дружбы" досрочно завершил вытеснение "грязной" нефти
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:51Сработавшие на юге Израиля сирены признали ложной тревогой
10:47В Турции подтвердили приземление четвертого самолета с деталями С-400
10:47Красноярск накрыло дымом от лесных пожаров
10:46На юге Израиля сработали сирены тревоги
10:37В Алтайском крае два человека погибли при пожаре в частном доме
10:35В Уфе задержали одного из напавших на полицейского
10:30В киевском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
10:24В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:22В Иркутской области очистили от завалов около 70% участка в районе ЧС
10:19Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
10:19В посольстве в Абхазии рассказали подробности ДТП с россиянами
10:17Правительство одобрило поправки о праве регионов давать друг другу субсидии
10:13В Турции приземлился самолет с новой партией компонентов С-400
10:05Союз журналистов Украины призвал расследовать обстрел "112. Украина"
10:02Правительство одобрило изменения в законодательстве об операциях с валютой
10:00В Японии 21 человек пострадал при столкновении автобуса и машины
10:00Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:57Минздрав получит более миллиарда рублей для покупки медизделий в регионы
09:55Правительство одобрило законопроекты о полномочиях трудовых инспекторов
09:44Cуд отменил штраф ЦОДД за установку "нестандартных" дорожных знаков
Лента новостейМолния