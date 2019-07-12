Новый участник "Спасской башни" ждет москвичей в парке "Красная Пресня"

МОСКВА, 12 июля. – РИА Новости. 13 июля в 17.00 в парке культуры и отдыха "Красная Пресня" пройдет концерт Военного оркестра автомобильной базы Минобороны России
В субботу москвичи и гости столицы получат возможность присутствовать на концерте нового участника фестиваля "Спасская башня" - оркестра 147-й автомобильной базы Минобороны России в парке "Красная Пресня". В составе Сводного военного оркестра Московского гарнизона коллектив ежегодно принимает участие в музыкальном сопровождении парада Победы на Красной площади, а также обеспечивает проведение различных торжественных мероприятий. Концерт будет проходить в рамках программы "Военные оркестры в парках".
"147-я автомобильная база Минобороны России была создана в 1944 году для обеспечения деятельности Генерального штаба Красной Армии. Оркестр является визитной карточкой 147-й автомобильной базы Минобороны России", - сообщили РИА Новости организаторы Фестиваля.
Программа "Военные оркестры в парках" с 2016 года проводится по инициативе Дирекции Фестиваля "Спасская башня" при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Правительства Москвы в лице Департамента культуры города.
Медиагруппа "Россия сегодня" выступает официальным информационным агентством фестиваля.