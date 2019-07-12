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РИА Новости

Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму превысило 150 человек

Вчера, 16:28
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы превысило 150, сняли свои кандидатуры 107 человек, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.
"Представили документы на регистрацию – 294, зарегистрировано – 158, сняли свою кандидатуру, утратили статус – 107", - говорится в сводной таблице.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Вчера, 16:16
Система голосования через интернет в Москве прошла первые испытания
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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