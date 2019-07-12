Число зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму превысило 150 человек

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы превысило 150, сняли свои кандидатуры 107 человек, сообщает пресс-служба Мосгоризбиркома.

"Представили документы на регистрацию – 294, зарегистрировано – 158, сняли свою кандидатуру, утратили статус – 107", - говорится в сводной таблице.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля, всего на выборы выдвинулись 426 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи избирателей и сформирует списки зарегистрированных кандидатов в столичный парламент.