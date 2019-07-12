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2019-07-12T16:09Z
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РИА Новости

В фискальной службе Украины начались обыски, сообщили СМИ

Вчера, 16:09
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КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Обыски проходят в государственной фискальной службе Украины, передает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на источник в ведомстве.
"Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филипп Моррис" и Украиной", - говорится в сообщении.
По данным издания, с 2015 года компания "Филипп Моррис Украина" начала применять на Украине специальный таможенный режим. В рамках этого режима компания получила право на условное освобождение от ввозной пошлины и других налогов на импорт ряда материалов. Общая стоимость готовой продукции, которая была изготовлена на таможенной территории Украины и экспортирована в апреле 2015 - марте 2016 года, составила 87 миллионов евро.
"В марте 2016 года, когда срок действия разрешения на применение таможенного режима переработки почти закончился, главное управление государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало налоговую проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения режима к операциям, осуществленным "Филипп Моррис Украина" в режиме переработки", - говорится в сообщении.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 10:33
Пресс-служба офиса президента Украины опровергла сообщения об обысках
По результатам проверки компания получила налоговые уведомления на общую сумму 635 миллионов гривен (24,4 миллиона долларов). "В апреле 2019 стало известно, что судебное дело между государственной фискальной службой и "Филипп Моррис Украина" закрыто вследствие отмены налоговых уведомлений-решений", - отмечает издание.
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