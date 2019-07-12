В фискальной службе Украины начались обыски, сообщили СМИ

КИЕВ, 12 июл - РИА Новости. Обыски проходят в государственной фискальной службе Украины, передает украинское издание " Обыски проходят в государственной фискальной службе Украины, передает украинское издание " Экономическая правда " со ссылкой на источник в ведомстве.

"Следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филипп Моррис" и Украиной", - говорится в сообщении.

По данным издания, с 2015 года компания "Филипп Моррис Украина" начала применять на Украине специальный таможенный режим. В рамках этого режима компания получила право на условное освобождение от ввозной пошлины и других налогов на импорт ряда материалов. Общая стоимость готовой продукции, которая была изготовлена на таможенной территории Украины и экспортирована в апреле 2015 - марте 2016 года, составила 87 миллионов евро.

"В марте 2016 года, когда срок действия разрешения на применение таможенного режима переработки почти закончился, главное управление государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало налоговую проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения режима к операциям, осуществленным "Филипп Моррис Украина" в режиме переработки", - говорится в сообщении.