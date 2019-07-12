В Башкирии заживо сожгли пару: женщина дала показания перед смертью

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Суд присяжных отправил на 17 лет в колонию уфимца, который сдал комнату влюбленной паре и поджег их, когда они уединились. Следствию стало известно о подробностях трагедии от пострадавшей женщины, которая перед смертью успела дать показания.

По информации СУ СК России по Башкирии, ночью 7 марта 2018 года в уфимской квартире ее владелец распивал алкоголь и употреблял наркотики со знакомыми — 36-летней женщиной и 49-летним мужчиной. Гости решили уединиться и закрылись на кухне, заблокировав дверь диваном. Утром хозяин квартиры попытался зайти на кухню, "чтобы гости поделились с ним наркотиками", но они его не пустили, после чего "разлил у двери кухни бензин и поджег его", полагает следствие.

"Убедившись, что пламя разгорелось, хозяин выбежал из квартиры, закрыв входную дверь. Гости оказались в ловушке, мужчина погиб на месте от отравления угарным газом, а 36-летней женщине удалось выбежать из квартиры, однако от полученных ожогов она скончалась в больнице через 20 дней", — говорится в сообщении СУ СК.