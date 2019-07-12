Состояние здоровья Ратко Младича ухудшилось, сообщил его сын

БЕЛГРАД, 12 июл – РИА Новости. Бывшему командующему армии боснийский сербов генералу Ратко Младичу стало плохо в четверг, он был помещен в больницу в Гааге, в пятницу выписан, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Младич-старший, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению. В августе 2018 года адвокаты генерала подали в Апелляционную палату жалобу на пожизненный приговор суда первой инстанции. Как заявлял РИА Новости его сын, рассмотрение апелляции займет у судей около полутора лет с момента подачи.

"Вчера ему стало плохо во время визита моей матери, он был доставлен в больницу, где провел ночь. Около двух часов назад его вернули в следственный изолятор (тюрьму ООН в Гааге) и сейчас ему получше, чем было вчера, так он мне сказал по телефону", - сообщил Дарко Младич.

"Он себя вообще плохо чувствует, сейчас было ухудшение, которое нас очень обеспокоило, врачи в Гааге говорят, что ничего срочного, но целый день продержали его в больнице, и мы еще не получили официальное сообщение от них, что именно случилось, нет диагноза, описания лечения", - отметил он.

Младич-младший отметил, что семья и защита генерала давно требуют отпустить его на лечение из Гааги, "а не только оказывать срочную медпомощь в критических ситуациях". "Наша просьба все еще рассматривается Международным остаточным механизмом для уголовных трибуналов (МОМУТ) и ничего нового пока по этому вопросу нет", - подчеркнул сын генерала.

В начале сентября 2018 года руководство Апелляционной палаты МОМУТ постановило заменить трех из пяти судей, рассматривающих апелляцию адвокатов бывшего командующего армии боснийских сербов.