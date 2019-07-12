Мурманская область до 2024 года получит 7,5 млрд рублей на два нацпроекта

"Уже сейчас на два этих национальных проекта (" Здравоохранение" и "Демография"- ред.) для Мурманской области до 2024 года предусмотрены 7,5 миллиарда рублей. 2 миллиарда это "Здравоохранение", 5,5 миллиарда это "Демография". Но в "Демографии" ... большую долю занимают выплаты", – рассказала она.

Голикова отметила, что ситуация по здравоохранению в области непростая, но у неё есть потенциал. По ее словам, также по данным за 2018 год и за прошедший период 2019 наблюдается рост показателей смертности от онкологических заболеваний. При этом показатели, которые связаны с выявляемостью, с одногодичной витальностью, пятилетней выживаемостью в области лучше, чем в России.