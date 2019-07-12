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РИА Новости

Мурманская область до 2024 года получит 7,5 млрд рублей на два нацпроекта

Вчера, 15:55
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МУРМАНСК, 12 июл – РИА Новости. Мурманская область до 2024 года получит 7,5 миллиарда рублей на национальные проекты "Здравоохранение" и "Демография", рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова журналистам.
"Уже сейчас на два этих национальных проекта (" Здравоохранение" и "Демография"- ред.) для Мурманской области до 2024 года предусмотрены 7,5 миллиарда рублей. 2 миллиарда это "Здравоохранение", 5,5 миллиарда это "Демография". Но в "Демографии" ... большую долю занимают выплаты", – рассказала она.
Голикова отметила, что ситуация по здравоохранению в области непростая, но у неё есть потенциал. По ее словам, также по данным за 2018 год и за прошедший период 2019 наблюдается рост показателей смертности от онкологических заболеваний. При этом показатели, которые связаны с выявляемостью, с одногодичной витальностью, пятилетней выживаемостью в области лучше, чем в России.
Российские рубли
2 июля, 21:55
В Нижегородской области на нацпроекты в этом году направят 32 млрд рублей
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Татьяна ГоликоваМурманская областьОбщество
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